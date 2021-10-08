Обстрілював українських військових: танкіста-бойовика з угруповання "Дизель" засудили до 8 років

Бойовик танкового підрозділу російських військ на тимчасово окупованих територіях обстрілював позиції українських військових. За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України окупанта засудили до 8 років позбавлення волі.

Зловмисника затримали, коли він намагався перетнути лінію розмежування. Під час досудового розслідування встановили, що він причетний до злочинів проти ЗСУ.

До теми Росія тримає біля кордону 19 батальйонно-тактичних груп, – Україна в ОБСЄ

Затриманий належав до лав незаконних збройних формувань з 2016 року. Він обіймав посаду механіка-водія танку угруповання "Дизель".

У чому звинувачують окупанта

Приморський районний суд Маріуполя визнав зловмисника винним у таких злочинах:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

участь у терористичній групі чи терористичній організації;

участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Документували незаконну діяльність працівники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Наразі СБУ продовжує викривати причетних до злочинів проти України.

Окуповані території України: останні новини