ОБСЄ показала фото російських танків та іншої техніки на окупованому Донбасі

Попри заперечення Кремля, ОБСЄ продовжує фіксувати російські танки на тимчасово окупованій території Донецька. Військову техніку вдалося побачити за допомогою безпілотників.

За даними журналіста Сержа Харитонова, фото, які підтверджують присутність російських військ на Донбасі, поділилися джерела журналіста в ОБСЄ.

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Безпілотники моніторингової місії на сході України зафіксували присутність російських великокаліберних озброєнь на відстані менш як 25 кілометрів від лінії зіткнення. А це, як відомо, порушує досягнені домовленості та становить небезпеку українським захисникам.



5 самохідних гаубиць / Фото з телеграму Сержа Харитонова



Техніка розташована менш ніж за 25 кілометри від лінії зіткнення / Фото з телеграму Сержа Харитонова



Ще 12 самохідних гаубиць / Фото з телеграму Сержа Харитонова

Ситуація на Донбасі загострилася