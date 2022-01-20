ОБСЄ за добу зафіксувала майже 60 порушень "тиші" на Донбасі

20 січня 2022 , 10:42
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Джерело:

ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ за добу 19 січня виявили 58 порушень режиму тиші на Сході України. Більшість недотримань перемир'я зафіксували у Луганській області.

Деталі порушень на Донбасі

На Луганщині було 44 порушення. Їх зафіксували на північний схід від ділянки розведення в районі селища Золоте, яке підконтрольне Україні, та на захід від Луганська.

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До речі, лише на добу раніше в регіоні було тільки 2 порушення.

У Донецькій області місія зафіксувала 14 порушень режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи невизначеного походження. За попередній звітний період зафіксовано 232 порушення,
– розповіли в ОБСЄ.

Більшість порушень трапилися в районах на північ від Широкиного і південний захід від Світлодарська. 

Бойовики проводять збори з командирами рот

За даними української розвідки, Росія агітує місцеве населення на Донбасі вступати у лави бойовиків. Так, на початку тижня окупанти почали збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню. 

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Автор: Софія Мінджоса