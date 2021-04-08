В ОБСЄ закликали Росію до деескалації конфлікту на Донбасі

У Парламентській асамблеї ОБСЄ попередили Росію про ризик ескалації війни на Донбасі. Члени комісії висловили повну підтримку суверенітету та цілісності України.

Моніторингова місія ОБСЄ висловлює занепокоєння щодо відновлення ескалації 7-річного конфлікту. Там зазначили, що в ході нього загинули вже 14 тисяч людей.

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ОБСЄ закликає Росію до деескалації

Голова парламентської асамблеї конгресмен Річард Хадсон зі США, заступник Костель Некулай Дунава з Румунії та доповідач з політичних питань та безпеки Генерального комітету Лаурінас Кащунас з Литви опублікували спільну заяву.

ОБСЄ зазначає: глибоко стурбоване повідомленнями про провокаційні дії Росії в Україні та біля неї. Вони можуть призвести до серйозної ескалації конфлікту.

Хоча цілі Росії не зовсім зрозумілі, не повинно бути сумнівів у тому, що міжнародне співтовариство пильно стежить за цим. Ми закликаємо Кремль провести деескалацію, вийти і повністю поважати територіальну цілісність України,

– написали в Організації.

Лідери Парламентської асамблеї нагадали про послідовну підтримку відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Лише за три дні – протягом 2 – 5 квітня – Моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала майже 1 600 порушень режиму "тиші".

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