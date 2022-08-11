російські солдати прийшли вбивати, – Кулеба різко відповів Шольцу на заяву про "війну путіна"

звірства росіян в Україні не знають меж. Тим часом Олаф Шольц зробив абсурдну заяву про "війну путіна".

Естонія ухвалила рішення скасувати в'їзд за шенгенськими візами для громадян росії. Через це побідкався Шольц.

Зауважте Україна сподівається на більш активну участь Шольца в питанні постачання зброї, – ОП

Канцлер Німеччини заявив, що йому важко погодитися з цією ідеєю, бо начебто "це війна путіна". Шольц виступив проти колективної відповідальності всіх росіян й заявив, що заборона може послабити ефективність санкцій, якби "вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних".

Що сказав Кулеба

Глава МЗС України нагадав Шольцу, що це – війна не лише путіна, а усієї росії.

Не путін, а реальні російські солдати прийшли з Росії, щоб вбивати, катувати і нищити. росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються росією,

– заявив Кулеба.

Звірства росіян в Україні жахають увесь цивілізований світ. росія щодня пробиває дно. Зокрема, вбивають та катують українців, руйнують українські міста й села, обстрілюю ЗАЕС та наражають на небезпеку усю Європу.

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 11 серпня, коментуючи обстріли ЗАЕС наголосив: "те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, – це один з найбільших злочинів держави-терористки".

Зауважте – що відбувається на ЗАЕС: дивіться відео