Міг впасти російський КАБ: у Шебекіно обвалився будинок, є жертви

У Шебекіно Бєлгородської області 14 червня невідомий боєприпас влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок цього обвалився під'їзд.

Про це повідомили росЗМІ. Також ворожі пропагандисти пишуть, що "є постраждалі". Цікаво, що у будинок міг влучити російський КАБ, передає 24 Канал.

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У Шебекіно снаряд влучив у будинок

Близько 15:30 окупанти заявили про нібито обстріл Шебекінського міського округу. Незабаром ворожі ЗМІ написали, що в Шебекіно при "прямому влученні невідомого боєприпасу по житловому будинку обвалився під'їзд".

У Шебекіно боєприпас влучив у будинок / фото з росЗМІ

У мережі вже оприлюднили фото та відео з місця подій. Губернатор Гладков заявив, що, за попередніми даними, нібито є троє постраждалих. Додав, що усі служби виїхали на місце.

Згодом пропагандисти написали, що тіла двох загиблих дістали з-під завалів під'їзду п'ятиповерхівки. Окрім того, зазначили, що під уламками "чути крики дітей". Ще двох жителів евакуювали автодрабинами з сусідніх квартир. Загалом 5 постраждалих.

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Російські військові бомблять Бєлгородську область: коротко головне

Лише за останні 4 місяці російські військові десятки разів "випадково" бомбардували Бєлгородську область та тимчасово окуповані території України. Зокрема, скинули щонайменше 93 авіабомби. Про це нещодавно повідомили ЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах Бєлгородської області.

До речі, ввечері 13 червня у Шебекіно також пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що вибухнули боєприпаси системи "Сонцепьок".

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни бійці Путіна неодноразово бомбили свої ж території. Ворожі ФАБи дуже часто "падають" у Бєлгородській області. Зокрема, 13 травня в селищі Разумне впали дві російські авіабомби поруч з житловими будинками.

Сьогодні російські загарбники вкотре били по Харкову. Вибухи у місті прогриміли близько 16 години. Окупанти атакували КАБами. До речі, моніторингові спільноти зазначають, що в будинок у Шебекіно могла влучити російська керована авіаційна бомба.