Обвал мосту на Шулявці: підрядник зобов'язався покрити усі збитки

У Києві на Шулявці 30 вересня обвалився Дегтярівський міст. Збитки компенсує підрядник.

У групі компаній RDS наголосили, що є відповідальними за виконання робіт на об'єкті. Інцидент не вплине на міський бюджет.

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Збитки компенсує група компаній RDS

У повідомленні групи компаній RDS мовиться, що її працівники 30 вересня влаштовували балки прогонної частини на замовлення КК "Київавтодор". Роботи відбувалися у рамках реконструкції Дегтярівського шляхопроводу.

Під час виконання монтажу 7-ої балки в проєктне положення вона втратила свою стійкість. При падінні було зачеплено частину вже змонтованої конструкції, що призвело також до порушення її стійкості та падіння інших 6 балок прогонової будови. Враховуючи ситуацію, яка склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватись коштом групи компаній RDS,

– заявили у RDS.

Там додали, що міський бюджет не зазнав збитків. Вартість реконструкції не збільшиться.

"Роботи виконувалися згідно з графіком, однак через необхідність усунення недоліків, термін введення в експлуатацію розв'язки збільшиться на більш пізні строки", – підсумували у групі компаній RDS.

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