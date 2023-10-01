Обвал мосту на Шулявці: підрядник зобов'язався покрити усі збитки
Джерело:RDS
У Києві на Шулявці 30 вересня обвалився Дегтярівський міст. Збитки компенсує підрядник.
У групі компаній RDS наголосили, що є відповідальними за виконання робіт на об'єкті. Інцидент не вплине на міський бюджет.
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Збитки компенсує група компаній RDS
У повідомленні групи компаній RDS мовиться, що її працівники 30 вересня влаштовували балки прогонної частини на замовлення КК "Київавтодор". Роботи відбувалися у рамках реконструкції Дегтярівського шляхопроводу.
Під час виконання монтажу 7-ої балки в проєктне положення вона втратила свою стійкість. При падінні було зачеплено частину вже змонтованої конструкції, що призвело також до порушення її стійкості та падіння інших 6 балок прогонової будови. Враховуючи ситуацію, яка склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватись коштом групи компаній RDS,
– заявили у RDS.
Там додали, що міський бюджет не зазнав збитків. Вартість реконструкції не збільшиться.
"Роботи виконувалися згідно з графіком, однак через необхідність усунення недоліків, термін введення в експлуатацію розв'язки збільшиться на більш пізні строки", – підсумували у групі компаній RDS.
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Коротко про обвал Дегтярівського моста
- Обвал Дегтярівського моста стався ввечері 30 вересня. Тоді на переправі проводили ремонтні роботи, які розпочали ще в липні 2023 року.
- Згодом у КМДА розповіли, що причину обвалу з'ясовують фахівці. Під час цього інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.
- Варто зазначити, що Дегтярівський міст звели у 1965 році. Вже довгий час він перебував в аварійному стані.
- Перед реконструкцією переправу тимчасово посилили додатковими опорами й планували розширити, щоб облаштувати велодоріжки й тротуари.
- Ремонт шляхопроводу планували завершити у листопаді 2023 року. Вартість робіт становить близько 1 мільярда гривень.