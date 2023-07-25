Обвал мосту на Закарпатті: поруч зведуть тимчасову переправу, яка витримує важку техніку

Працівники ДСНС поряд з автомобільним мостом, що обвалився, поставлять новий механізований міст. Передбачається, що він буде витривалішим за попередній.

На Закарпатті комунальні служби працюють над ліквідацією обвалу моста через річку Тересва. А працівники ДСНС займаються встановленням нового механізованого мосту.

Загалом до робіт залучено 21 одиницю техніки та 43 особи, серед них – 25 рятувальників.

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Альтернативна переправа через Тересву

Для того, щоб уникнути трафіку в районі зруйнованого мосту працівники Нацполіції перенаправляють потоки вантажівок на інші шляхи.

Втім, автомобільному мосту, який обвалився, вже будують альтернативу. Поряд з ним поставлять тимчасову переправу з комплекту важкого механізованого моста ТММ-3.

Цей міст, протяжністю 40 кілометрів, зможе витримати техніку вагою до 60 тонн.

Через Тересву зводять тимчасову переправу / ДСНС

Передбачається, що ця конструкція дозволить автомобілям тимчасово рухатися автошляхом національного значення Н-09 "Мукачево – Рогатин – Львів".

Не виключено, що шукатимуть й інші шляхи забезпечення руху транспортних засобів через річку Тересва, зазначив глава Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Що відомо про поранених

Станом на 25 липня відомо про п’ятьох постраждалих, які під час обвалу моста, перебували в автомобілях. Серед поранених – троє дітей.

Усі потерпілі госпіталізовані і перебувають під постійним наглядом лікарів.

Що відомо про обвал моста через річку Тересву