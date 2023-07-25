Збудували у 1957 році й капітально не ремонтували: деталі про міст на Закарпатті, що обвалився

25 липня 2023, 07:03
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Джерело:

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури

На Закарпатті 24 липня обвалився міст через річку Тересва. У Закарпатській ОВА розповіли, що за попередньою причиною, інцидент трапився через перевищення допустимих норм навантаження вантажівки.

Відомо, що міст збудований ще у 1957 році. З того часу його жодного разу капітально не ремонтували. 

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Що відомо про міст, який обвалився на Закарпатті

У Закарпатській області стався обвал трьох секцій аварійного 66-літнього мосту поблизу селища Тересва Тячівського району,
– заявили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури. 

Там пояснили, що міст розміщений на дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів. Відомо, що:

  • його збудували ще у 1957 році та з того часу, тобто 66 років, жодного разу капітально не ремонтували;
  • проїзд мостом підтримували виключно в рамках експлуатаційного утримання.

З 2018 року штучна споруда перебувала в аварійному стані. З огляду на це нею було заборонено проїжджати транспортним засобам, вагою понад 7 тонн. Відповідні знаки попереджали про це обабіч мосту,
– пояснили в агентстві.  

Згідно з їхніми даними, міст 24 липня завалився під рухом вантажівки з піском, яка важила 45 тонн. Тобто перевищила вагу в сім разів. Тож:

  • на мосту обвалились секції;
  • разом з вантажівкою провалився легковий автомобіль, що проїжджав через міст;
  • 5 людей поранені, один – у важкому стані.


Як перекрили дорогу на мосту / Інфографіка агентства

На Закарпатті обвалився міст: основне

  • Ввечері 24 липня на Закарпатті обвалився міст через річку Тересва на території Бедевлянської об'єднаної територіальної громади. Інцидент трапився на трасі Мукачево – Рогатин в межах населеного пункту Бедевля Тячівського району. Рух цією ділянкою дороги перекрили.
  • Згодом у поліції Закарпаття розповіли, що обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами – вантажівкою та легковим автомобілем. На місці працювали поліцейські, медики та рятувальники.
  • Внаслідок обвалу мосту постраждали п'ятеро людей. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що поранені дві жінки та троє дітей. Останні 10, 15 та 17 років. 

Автор: Діана Квасневська