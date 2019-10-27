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      Обвал будинку в Дрогобичі: де мешкають постраждалі та чи матимуть власне житло

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      Два місяці минуло з часу жахливої трагедії у Дрогобичі. Коли під час обвалу будинку загинули вісім людей, а ще семеро потрапили до лікарні. Частина потерпілих уже пройшла лікування. Та повертатись багатьом нікуди, адже обіцяного власного житла їм досі не виділили.

      У ніч на 28 серпня 2019 року обвалився будинок у Дрогобичі. Наразі експерти вже встановили ймовірні причини обвалу. Проте територія загороджена і розслідування ще триває.

      Читайте також: Відомо, чому у Дрогобичі стався смертельний обвал будинку

      Багатоповерхівка в Дрогобичі упала через руйнування опорної стіни підвалу. До такого висновку дійшли експерти. Проте вони розглядають дві причин її обвалу.

      Через низьку марку цегли й всякі проблеми будівництва. Друга причина, яку ми ще не викинули, це можливе втручання когось в тому місці в стіну. Бо наші розрахунки показали, що вона мала в іншому місці зруйнуватись,
      – пояснив професор університету Львівська політехніка Богдан Демчина.

      Серед восьми загиблих внаслідок обвалу є і чоловік Ірини Пиливців – Валерій. Вона з донькою чудом вижили. "Не знаю, хто мені це все має повернути", – розповіла жінка.

      Загиблий після обвалу в Дрогобичі
      ​Жінка показала фото зі своїм чоловіком

      Зараз жінка з донькою мешкають у реабілітаційному центрі, бо іншого житла ніж трикімнатна квартира, яка перетворила на купу каміння тієї страшної ночі – не мали. Сподіваються на допомогу від держави.

      Прикро, що мене дуже швидко після обвалу водили обирати квартири, але з цього нічого не вийшло. Тому, знаєте, не хотілося б щоби нас зайвий раз годували якимись обіцянками, бо психіка наша вже цього просто не витримає,
      – заявила постраждала під час обвалу будинку Ірина Пиливців.

      Сусідка Ірини – Оксана Терлецька під час обвалу зламала хребет. Поки що пересувається в інвалідному візку, але прогнози лікарів позитивні.


      Постраждала під час обвалу

      "Вже трошки краще. Ніг я ще не чую повністю. Зона стопи, пальців – ще не рухаю. Лікарі кажуть, що буду ходити. А коли буду ходити — через місяць, через рік чи через два, то вже залежить від реабілітації", – розповіла постраждала під час обвалу будинку Оксана Терлецька.

      Зараз мешканцям цього будинку, а це 59 квартир, місто виплачує щомісяця по 5 тисяч гривень на оренду житла.

      Всі документи ми передали на Кабінет Міністрів. Чекали тільки експертного висновку — це останній документ, який ми передали буквально на днях. І зараз ми чекаємо на рішення Кабінету Міністрів,
      – пояснив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

      Міськрада сподівається, що в Києві таки виділять гроші на купівлю квартир, бо відремонтувати будинок уже не вдасться, адже руйнування дуже великі. Зараз фахівці вирішують, як краще знести будівлю.


      Зруйнований будинок в Дрогобичі

      "Чи його будуть розбирати просто шляхом фізичного розбирання чи його будуть розбирати шляхом підриву, та шляхом вибуху", – розповіла т.в.о. директора департаменту розвитку містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачук.

      Тим часом, слідство шукає винних у трагедії. Тих, хто не зумів запобігти руйнуванню. Після обвалу похапцем затримали двох комунальників. Зараз вони під домашнім арештом.

      Що відомо про обвал будинку в Дрогобичі?Трагедія сталася близько 3 ночі 28 серпня. Обвалилася частина 4-поверхового будинку, що призвело до загибелі 8 людей. Обвал зруйнував 13 квартир.

      Версію вибуху газу одразу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнавалися, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами. Через інцидент 29 і 30 серпня у Дрогобичі оголосили днями жалоби.

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      Автор: Софія Трощук
      Теги: Новини України Обвал будинку в Дрогобичі Жертви Новини нерухомості Новини Львова Новини нерухомості України
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