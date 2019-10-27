Обвал будинку в Дрогобичі: де мешкають постраждалі та чи матимуть власне житло

Два місяці минуло з часу жахливої трагедії у Дрогобичі. Коли під час обвалу будинку загинули вісім людей, а ще семеро потрапили до лікарні. Частина потерпілих уже пройшла лікування. Та повертатись багатьом нікуди, адже обіцяного власного житла їм досі не виділили.

У ніч на 28 серпня 2019 року обвалився будинок у Дрогобичі. Наразі експерти вже встановили ймовірні причини обвалу. Проте територія загороджена і розслідування ще триває.

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Багатоповерхівка в Дрогобичі упала через руйнування опорної стіни підвалу. До такого висновку дійшли експерти. Проте вони розглядають дві причин її обвалу.

Через низьку марку цегли й всякі проблеми будівництва. Друга причина, яку ми ще не викинули, це можливе втручання когось в тому місці в стіну. Бо наші розрахунки показали, що вона мала в іншому місці зруйнуватись,

– пояснив професор університету Львівська політехніка Богдан Демчина.

Серед восьми загиблих внаслідок обвалу є і чоловік Ірини Пиливців – Валерій. Вона з донькою чудом вижили. "Не знаю, хто мені це все має повернути", – розповіла жінка.



​Жінка показала фото зі своїм чоловіком

Зараз жінка з донькою мешкають у реабілітаційному центрі, бо іншого житла ніж трикімнатна квартира, яка перетворила на купу каміння тієї страшної ночі – не мали. Сподіваються на допомогу від держави.

Прикро, що мене дуже швидко після обвалу водили обирати квартири, але з цього нічого не вийшло. Тому, знаєте, не хотілося б щоби нас зайвий раз годували якимись обіцянками, бо психіка наша вже цього просто не витримає,

– заявила постраждала під час обвалу будинку Ірина Пиливців.

Сусідка Ірини – Оксана Терлецька під час обвалу зламала хребет. Поки що пересувається в інвалідному візку, але прогнози лікарів позитивні.



Постраждала під час обвалу

"Вже трошки краще. Ніг я ще не чую повністю. Зона стопи, пальців – ще не рухаю. Лікарі кажуть, що буду ходити. А коли буду ходити — через місяць, через рік чи через два, то вже залежить від реабілітації", – розповіла постраждала під час обвалу будинку Оксана Терлецька.

Зараз мешканцям цього будинку, а це 59 квартир, місто виплачує щомісяця по 5 тисяч гривень на оренду житла.

Всі документи ми передали на Кабінет Міністрів. Чекали тільки експертного висновку — це останній документ, який ми передали буквально на днях. І зараз ми чекаємо на рішення Кабінету Міністрів,

– пояснив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Міськрада сподівається, що в Києві таки виділять гроші на купівлю квартир, бо відремонтувати будинок уже не вдасться, адже руйнування дуже великі. Зараз фахівці вирішують, як краще знести будівлю.



Зруйнований будинок в Дрогобичі

"Чи його будуть розбирати просто шляхом фізичного розбирання чи його будуть розбирати шляхом підриву, та шляхом вибуху", – розповіла т.в.о. директора департаменту розвитку містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачук.

Тим часом, слідство шукає винних у трагедії. Тих, хто не зумів запобігти руйнуванню. Після обвалу похапцем затримали двох комунальників. Зараз вони під домашнім арештом.

Що відомо про обвал будинку в Дрогобичі?Трагедія сталася близько 3 ночі 28 серпня. Обвалилася частина 4-поверхового будинку, що призвело до загибелі 8 людей. Обвал зруйнував 13 квартир.



Версію вибуху газу одразу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнавалися, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами. Через інцидент 29 і 30 серпня у Дрогобичі оголосили днями жалоби.