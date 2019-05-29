Обвал породи стався на шахті "Лісова" на Львівщині: щонайменше 2 людини загинули

На шахті "Лісова", що розташовується у Сокальському районі Львівської області, стався обвал породи. Інцидент трапився близько 3 години ночі проти 29 травня на горизонті 242 метри. У результаті під завалом опинилися щонайменше два гірники. На жаль, вони не вижили.

За словами голови Вільної профспілки шахтарів Михайла Волинця, одному із загиблих – лише 22 роки. Його тіло вже підняли на поверхню. Іншого 48-річного шахтаря дістали з-під завалу за деякий час, оскільки рятувальники не виявили чоловіка одразу.

Волинець додає, коли стався обвал, робітники проводили роботи з закріплення сполуки. Загалом на шахті перебувають 69 гірників, з яких 21 особа – на аварійній ділянці.

"Випадок стався у лаві. Працівники виконували наряд на сполученні лави та штреку", – розповів Михайло Волинець.

Що таке лава? Це підземна очисна гірнича виробка, в якій проводиться видобуток корисних копалин. Має значну протяжність – від декількох десятків до декількох сотень метрів. Один бік лави утворено масивом вугілля (забоєм лави), а інший – закладним матеріалом або заваленою породою виробленого простору. Має виходи на транспортний і вентиляційний виймальні штреки або на просіки.



Що таке штрек? Це горизонтальна (з кутом нахилу не більше ніж 3 градуси) гірнича виробка, яка не має безпосереднього виходу на денну поверхню та є розміщеною за простяганням рудного тіла.



Що таке просік? Це допоміжна горизонтальна підземна виробка, призначена для провітрювання або з’єднання інших виробок у процесі їх проходження. Просіки проходять паралельно штреку, частіше всього в товщі корисної копалини та з’єднують зі штреком за допомогою печей. Їх також використовують для пересування людей і транспортування вантажів.

У державному підприємстві «Львіввугілля» уже підтвердили інформацію про смерть гірників. За їхніми словами, мовиться про Михайла Турка та Михайла Павлика. Обоє – місцеві жителі. На шахті «Лісова» працювали на дільниці з видобутку вугілля №1.

Михайло Турко – народився у 1997 році. Неодружений, загальний стаж роботи та стаж роботи за професією (гірник) – 9 місяців.



Михайло Павлик – народився у 1971 проці. Працював гірником з ремонту гірничих виробок. Одружений, має трьох неповнолітніх дітей, загальний стаж роботи – 18 років 6 місяців, за професією – 10 років 6 місяців.

Новина доповнюється