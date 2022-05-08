Об'єднана Європа проти московської самотності, – Зеленський підбив підсумки важливих зустрічей

Україна стала повноправною частиною вільного світу та об'єднаної Європи. Натомість Росія на тлі агресії проти України залишилася на самоті.

Зеленський заявив про контраст 8 травня

Про це президент сказав під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Глава держави підбив підсумки важливих зустрічей, які відбулися у День пам'яті та примирення.

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Зеленський заявив, що 8 травня Україна вперше в історії взяла участь у зустрічі лідерів "Групи семи". За його словами, на зустрічі він окреслив те, що потрібно зробити для перемоги свободи та гарантування безпеки України. Також президент порушив питання посилення санкцій проти Росії.

Закликав посилити санкційний тиск на Росію і створити такі умови для України, щоб війна якнайшвидше закінчилась звільненням нашої землі і наших людей. Зокрема, це стосується ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти,

– розповів він.

Український президент нагадав, що прийняв у Києві прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича та главу норвезького парламенту Масуда Гарахані.

Також у Києві 8 травня побував і глава канадського уряду Джастін Трюдо. За словами президента, Україна та Канада домовились про розширення економічної і оборонної співпраці.

"Маємо надзвичайно важливе рішення Канади – скасувати усі бар'єри в торгівлі терміном на один рік", – заявив президент.

Також 8 травня в Україні побувала перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден. З міркувань безпеки про її візит та зустріч з першою леді України Оленою Зеленською не повідомляли завчасно.

Окрім того, у День пам'яті та примирення у Київ завітав і Боно з гурту U2, який виступив у столичному метро.

Я впевнений, що сьогоднішній день показав, що ми вже повноправна частина вільного світу, об'єднаної Європи. Це очевидний контраст на фоні московської самотності у злі і ненависті, яку усі побачать завтра,

– сказав Зеленський.

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