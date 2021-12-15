Очікуємо не лише війська, – заступниця міністра оборони про плани Росії
Джерело:24 канал
Затишшя в новій агресії Росії проти України немає. Воно можливе лиш інформаційне.
Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловила Ганна Маляр – заступниця міністра оборони України. За її словами, активність із боку Росії не зменшується.
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Маляр: План Росії – внутрішня дестабілізація
Маляр відзначила, що в Україні чомусь оцінюють тільки воєнну активність із боку країни-агресорки. Проте є й інші складові у плані Росії.
Якщо говоримо або припускаємо ймовірність ескалації, то маємо враховувати, що це будуть не тільки заходи військового характеру. Це насамперед внутрішня дестабілізація,
– пояснила заступниця міністра.
На її думку, Росія зараз дійсно намагається внутрішньо дестабілізувати політичну та економічну ситуації в країні. "Це диверсійна діяльність", – додала вона.
Вона (диверсійна діяльність – 24 канал) говорить про те, що робота триває для того, щоб "підривати" країну насамперед внутрішньо, щоб вона ослабла і не змогла реагувати у належний спосіб. Наприклад, примусити Україну розмістити свої сили вздовж кордону, а не фокусуватися на якійсь конкретній частині.
Війська Росії на кордоні України: коротко
- Восени 2021 року в американських медіа почали писали про стягування Росією військ до кордону з Україною. ЗМІ зазначили про загрозу повномасштабного вторгнення.
- Пізніше цю інформацію підтвердили у розвідці Міноборони. Вони заявили, що країна-агресорка може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російських військових. За його словами, вони можуть почати наступ уже взимку.