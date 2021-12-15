Очікуємо не лише війська, – заступниця міністра оборони про плани Росії

Затишшя в новій агресії Росії проти України немає. Воно можливе лиш інформаційне.

Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловила Ганна Маляр – заступниця міністра оборони України. За її словами, активність із боку Росії не зменшується.

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Маляр: План Росії – внутрішня дестабілізація

Маляр відзначила, що в Україні чомусь оцінюють тільки воєнну активність із боку країни-агресорки. Проте є й інші складові у плані Росії.

Якщо говоримо або припускаємо ймовірність ескалації, то маємо враховувати, що це будуть не тільки заходи військового характеру. Це насамперед внутрішня дестабілізація,

– пояснила заступниця міністра.

На її думку, Росія зараз дійсно намагається внутрішньо дестабілізувати політичну та економічну ситуації в країні. "Це диверсійна діяльність", – додала вона.

Вона (диверсійна діяльність – 24 канал) говорить про те, що робота триває для того, щоб "підривати" країну насамперед внутрішньо, щоб вона ослабла і не змогла реагувати у належний спосіб. Наприклад, примусити Україну розмістити свої сили вздовж кордону, а не фокусуватися на якійсь конкретній частині. Ганна Маляр Заступниця міністра оборони

Війська Росії на кордоні України: коротко