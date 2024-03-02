Очікуємо підтвердження: Повітряні сили атакували ворожі Су-34 та Су-35

Росіянам стає дедалі важче літати в українському небі. Росія могла втратити ще 2 літаків.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук написав у своїх соцмережах, що 2 березня відбулося бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. У ПС ЗСУ очікують на підтвердження бажаного результату.

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Що сказав Олещук

Командувач ПС ЗСУ ввечері створив допис.

Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату! – написав він.

Олещук повідомив, що Росія продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням КАБів із літаків тактичної авіації. При цьому окупантам стає дедалі важче літати в України.

Командувач ПС ЗСУ зауважив, що наша країна потребує більше систем та зброї для очищення свого неба.

Росія часто втрачає Су-34