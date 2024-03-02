Очікуємо підтвердження: Повітряні сили атакували ворожі Су-34 та Су-35
Джерело:Микола Олещук
Росіянам стає дедалі важче літати в українському небі. Росія могла втратити ще 2 літаків.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук написав у своїх соцмережах, що 2 березня відбулося бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. У ПС ЗСУ очікують на підтвердження бажаного результату.
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Що сказав Олещук
Командувач ПС ЗСУ ввечері створив допис.
Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату! – написав він.
Олещук повідомив, що Росія продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням КАБів із літаків тактичної авіації. При цьому окупантам стає дедалі важче літати в України.
Командувач ПС ЗСУ зауважив, що наша країна потребує більше систем та зброї для очищення свого неба.
Росія часто втрачає Су-34
- Останнім часом окупанти часто втрачають Су-34. Особливо після збиття їхнього літака радіолокаційної розвідки А-50 над Азовським морем.
- Протягом останніх двох тижнів захисникам українського неба вдалося збити вже 14 російських Су-34. З початком весни Росія вже втрачає ці літаки. У Міноборони України риторично поцікавилися, чи вдасться перевершити результат за лютий.
- Нещодавно речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат пояснив в етері телемарафону цю тенденцію. За його словами, Повітряні сили отримали додаткові інструменти. Тож тепер ворожі літаки знищуються на великих відстанях.