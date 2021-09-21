Очікуємо реакцію від Байдена, – Зеленський про План трансформації України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує реакції від американського лідера Джо Байдена. Зокрема відповіді його адміністрації.

Мовиться про оборонний сектор програми трансформації. Офіс Президента очікує на приїзд делегації із США з міністром оборони.

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Зеленський має важливі зустрічі в Нью-Йорку

За словами Зеленського, відповідну зустріч організують не на один день в Україні. Саме там вирішать частину плану трансформації.

Ми очікуємо реакцію від адміністрації Байдена,

– наголосив президент України.

Також він зауважив, що в Нью-Йорку може відбутись кілька зустрічей, які є важливими для України. Зеленський вважає, що остаточний результат – це коли слова перетворюються не просто у контракти, а в конкретні дії.

Сигнали ракетної підтримки України

Президент України 20 вересня прибув у США на сесію Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Також у Нью-Йорку він вшанував пам'ять загиблих у терактах 11 вересня.

Окрім цього, президент наголосив на сигналах ракетної підтримки для нашої держави. "Щодо "Залізного купола" ще зарано говорити. Але ви чули сигнали від США", – додав Зеленський.

Що таке План трансформації України