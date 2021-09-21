Очікуємо реакцію від Байдена, – Зеленський про План трансформації України
Джерело:телеканал "Дом"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує реакції від американського лідера Джо Байдена. Зокрема відповіді його адміністрації.
Мовиться про оборонний сектор програми трансформації. Офіс Президента очікує на приїзд делегації із США з міністром оборони.
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Зеленський має важливі зустрічі в Нью-Йорку
За словами Зеленського, відповідну зустріч організують не на один день в Україні. Саме там вирішать частину плану трансформації.
Ми очікуємо реакцію від адміністрації Байдена,
– наголосив президент України.
Також він зауважив, що в Нью-Йорку може відбутись кілька зустрічей, які є важливими для України. Зеленський вважає, що остаточний результат – це коли слова перетворюються не просто у контракти, а в конкретні дії.Нагадаємо! Президент України 20 вересня прибув у США на сесію Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Також у Нью-Йорку він вшанував пам'ять загиблих у терактах 11 вересня.
Сигнали ракетної підтримки України
Окрім цього, президент наголосив на сигналах ракетної підтримки для нашої держави. "Щодо "Залізного купола" ще зарано говорити. Але ви чули сигнали від США", – додав Зеленський.
Що таке План трансформації України
- У Вашингтоні 1 вересня Володимир Зеленський презентував План трансформації України і розповів, якою бачить нашу державу через кілька років.
- Український лідер запропонував відповідні кроки президентові США під час візиту у Вашингтон.
- За словами президента, у пріоритеті – верховенство права і правосуддя.
- Згідно з планом, держава повинна бути безпековим форпостом, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу.