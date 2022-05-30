Очільник Мелітополя назвав дві версії ранкового вибуху в місті

Росіяни можуть проводити зачистку колаборантів у тимчасово окупованому Мелітополі. Саме це є однією з версій вибуху, який 30 травня стався у центрі міста.

Окупанти вже поклали відповідальність за вибух на Україну

Іван Федоров, міський голова Мелітополя, під час брифінгу назвав дві версії вибуху в місті, повідомляє 24 канал. За його словами, одна з версій полягає в тому, що російські окупанти проводять зачистку у своїх колах.

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Причиною для зачистки, на думку Федорова, стало те, що місцеві колаборанти не виконують поставлені цілі. Щодо другої версії, то мер Мелітополя сказав, що в місті дійсно є сили спротиву.

Проте міський голова заявив, що ймовірну причетність до вибуху партизанів повинні коментувати правоохоронці. Він додав, що окупанти вже поклали відповідальність за вибух на Україну.

Є декілька версій події. Перша – рашисти проводять зачистку колаборантів, бо вони не виконують те, що обіцяли. Друга версія – в Мелітополі, звісно, є сили спротиву, але цю версію мають коментувати саме правоохоронці. Рашисти вже заявили, що це терористичний акт з боку України,

– розповів Федоров.

Міський голова нагадав, що 29 травня жителі Мелітополя вийшли на вулиці міста з акцією протесту проти росіян. За його словами, мелітопольці підтримують Україну.

Що відомо про вибух у Мелітополі

Зранку 30 травня близько 7:50 у центрі Мелітополя пролунав потужний вибух. Він стався у районі ТЦ "Квартал". Після інциденту огородили центральну площу.

Також на вулицях було чутно звуки сирен та видно російську військову техніку. Повідомляється, що вибух стався у районі, де розташована так звана військово-цивільна адміністрація колаборантів, а також будинок фейкового "губернатора" та зрадника Євгена Балицького.

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Унаслідок вибуху в Мелітополі відомо про поранених. Ймовірно, серед них може бути племінниця гауляйтера області – Євгенія Зайцева. Повідомлялося, що вибух у Мелітополі міг бути спробою замаху на Балицького.

Після цього російські окупанти в Мелітополі неабияк налякалися. Через це вони почали стягувати свою військову техніку до центру міста.

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