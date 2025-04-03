Путін не може сам впоратися з тиском Трампа: Китай зробив демонстративний крок у бік США

В Кремлі відбулась зустріч очільника МЗС Китаю Ван Ї з російським диктатором. Анонсу цього візиту не було, приїзд китайського посадовця був екстреним. Путін знайшов час його прийняти, зустріч знімали на камери, все це робилось показово, аби продемонструвати, що Китай та Росія нерозривні.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, звернувши увагу на те, що в своєму інтерв'ю Ван Ї озвучив все те, що лунає з Кремля, сказав навіть про "усунення першопричин конфлікту", ядерну зброю, дружбу з Росією.

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Що хоче показати Китай стосовно Росії?

Клочок зазначив, що зараз з'являється інформація про те, що у Москву може приїхати і сам китайський лідер Сі Цзіньпін. Він не виключає, що це може статися, а тези, які озвучив Ван Ї, з його слів, вказують на те, що Китай зайняв абсолютно однакову позицію з Росією.

Китайцям зараз затягування росіянами війни дуже вигідно. Є версія, що Китай взагалі не хоче завершення війни, тому що йому важлива слабка Росія. До певної міри це так,

– озвучив Клочок.

Зараз Китай опинився в ситуації, коли він вимушений говорити те саме, що і Кремль, оскільки, зі слів керівника Центру громадської аналітики, питання рухається до припинення бойових дій. Одночасно з цим китайцям вигідно це говорити, тому що вони у такий спосіб демонструють, що Росію від них ніхто не зможе забрати.

"Зближення Трампа і Путіна, тобто США і Росії, пошук у них спільних інтересів – це як раз історія про те, щоб відірвати сьогодні Росію від Китаю", – зазначив Клочок.

З чим пов'язаний візит Ван Ї до Москви?

До того часу, поки Путін міг сам маніпулювати Трампом (заяви про те, що він молився за нього в церкві, передача йому портрета, затягування війни), то Китай не потрібен був. За цей період ніхто звідти не прилітав до Москви. А як тільки Трамп двічі заявив про те, що він попереджає Путіна, що якщо той не припинить вогонь, йому буде погано, то раптово прилетів з Китаю Ван Ї.

Слушна мить вкотре показати, що партнерство Китаю і Росії, в тому числі за участю Північної Кореї, це умовний союз для протистояння Заходу. А от Путін сам не може вже впоратися з тиском Трампа. Це очевидно. Я вважаю, що візит Ван Ї пов'язаний саме з цим,

– зауважив Клочок.

Ця зустріч мала на меті показати, що в арсеналі Путіна є ще набої, якими він може демонструвати свою силу перед Сполученими Штатами Америки. Нині, зі слів Клочка, варто очікувати відповідний крок від США. Він наголосив, що важливо, аби вони публічно проявили солідарність та єдність з Європою. Певною мірою вона є, наприклад, це стосується санкційної політики.

Трамп не тиснув на ЄС, аби він скасував санкції проти Росії, хоча Європа сказала, що готова долучитися до зняття обмежень з сільськогосподарського сектору країни-агресорки. Однак ці дії мали відбуватися синхронно з США, якби Росія припинила вогонь. Керівник Центру громадської аналітики підсумував, що сьогодні у Кремля не так багато аргументів у протистоянні з Білим домом.

Зазначимо, політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Китай розуміє гру Путіна і зацікавлений у тому, аби його режим існував довго, та пояснив чому. Всі мирні ініціативи Пекіну політтехнолог назвав дипломатичними іграми.