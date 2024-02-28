"Шахеди" атакували Одесу: уламки дронів спричинили пожежу
Джерело:Сили оборони Півдня України
Російська армія ввечері 27 лютого обстріляла Південь України "Шахедами". Внаслідок ворожої атаки постраждала Одеса.
У місті внаслідок атаки "Шахедами" виникла пожежа. На місці вже відпрацювали рятувальні служби.
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В Одесі виникла пожежа після атаки "Шахедами"
У Силах оборони Півдня України зазначили, що нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня.
Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Шахед",
– зазначили військові.
Водночас падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі.
"Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", – наголосили у Силах оборони.
Наостанок військові пообіцяли надати більш детальну інформацію про кількість збитих російсько-іранських дронів-камікадзе у ранковому зведенні.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Росія запускала по Півдню Україні "Шахеди"
- Повітряна тривога пролунала в південних областях нашої держави близько 21 години 27 хвилин. Тоді військові попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
- Згодом мапа тривог України почала "червоніти" і сирени пролунали у кількох південних і центральних областях. Далі у Силах оборони Півдня України зазначили, що йде бойова робота в Одеській області.
- Близько 22 години 30 хвилин в мережі зазначали про те, що в Одесі "шумно". Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, о 22:30 в телеграм-каналі закликав жителів міста перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги.
- За словами очевидців, вибухи в Одесі лунали "канонадою". Крім того, одесити чули "один довгий протяжний звук", який раніше в місті досі не лунав.
- Повітряні сили повідомили, що безпілотні літальні апарати типу "Шахед" змінили курс на Одесу. Військові закликали громадян перебувати в укриттях. Уже через пів години Повітряні сили оголосили про відбій загрози у неба російсько-іранських дронів-камікадзе типу "Шахед".