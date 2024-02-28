"Шахеди" атакували Одесу: уламки дронів спричинили пожежу

Російська армія ввечері 27 лютого обстріляла Південь України "Шахедами". Внаслідок ворожої атаки постраждала Одеса.

У місті внаслідок атаки "Шахедами" виникла пожежа. На місці вже відпрацювали рятувальні служби.

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В Одесі виникла пожежа після атаки "Шахедами"

У Силах оборони Півдня України зазначили, що нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня.

Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Шахед",

– зазначили військові.

Водночас падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі.

"Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", – наголосили у Силах оборони.

Наостанок військові пообіцяли надати більш детальну інформацію про кількість збитих російсько-іранських дронів-камікадзе у ранковому зведенні.

Росія запускала по Півдню Україні "Шахеди"

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