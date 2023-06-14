У цей момент ще лунала тривога: моторошні кадри прильоту російського "Калібру" по Одесі

Російські окупанти підступно атакували Одесу посеред ночі, коли люди мирно спали. На жаль, є загиблі та поранені. У мережі показали кадри руйнівного прильоту.

Росія атакувала Одесу крилатими ракетами "Калібр" 14 червня. Одна з камер відеоспостереження зафіксувала удар, кадри вже поширюють у мережі, передає 24 Канал.

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Прильот стався під час тривоги

Соцмережами шириться відео з зафільмованим моментом прильоту. Ракета влучила у місто після оголошення повітряної тривоги.

На кадрах можна побачити спалах та гучний вибух під звуки сирен. Після цього через вибухову хвилю почали осипатися вікна.

Прильот "Калібру" по Одесі: відео

Що відомо про останню атаку Росії на Одесу