У цей момент ще лунала тривога: моторошні кадри прильоту російського "Калібру" по Одесі
14 червня 2023, 12:28Читать новость на русском
Російські окупанти підступно атакували Одесу посеред ночі, коли люди мирно спали. На жаль, є загиблі та поранені. У мережі показали кадри руйнівного прильоту.
Росія атакувала Одесу крилатими ракетами "Калібр" 14 червня. Одна з камер відеоспостереження зафіксувала удар, кадри вже поширюють у мережі, передає 24 Канал.
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Прильот стався під час тривоги
Соцмережами шириться відео з зафільмованим моментом прильоту. Ракета влучила у місто після оголошення повітряної тривоги.
На кадрах можна побачити спалах та гучний вибух під звуки сирен. Після цього через вибухову хвилю почали осипатися вікна.
Прильот "Калібру" по Одесі: відео
Що відомо про останню атаку Росії на Одесу
- У ніч на 14 червня окупанти випустили 4 "Калібри" з Чорного моря. Нашим захисникам вдалося збити 3 крилаті ракети.
- Одна ракета вибухнула у житлових кварталах Одеси. "Калібр" влучив у склади місцевої торгової мережі.
- У результаті було пошкоджено різні будівлі: житлові будинки, магазини, бізнес-центр, навчальний заклад. Вибухова хвиля також зачепила один із закладів McDonalds.
- На жаль, є жертви. Наразі відомо про 3 загиблих та 6 постраждалих. За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися люди.