Не могла зняти каблучку: рятувальники допомогли 14-річній дівчинці на Одещині
На Одещині ввечері 18 квітня в 14-річної дівчини на пальці застрягла каблучка. Через це туди поїхали надзвичайники. Вони швидко допомогли дитині.
Джерело:ДСНС Одещини
Це трапилося в місті Білгород-Дністровський за адресою вулиця Московська, 1. Повідомлення до служби порятунку надійшло приблизно о 20 годині.
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Детальніше про інцидент
- Про те, що дівчина не може зняти каблучку з пальця, спершу повідомили у швидку допомогу.
- Медики вже звернулися до служби порятунку, якій передали цю інформацію.
- У дім дитини поїхали троє рятувальників.
- Вони за допомогою спеціальних щипців перекусили каблучку.
- Скільки часу кільце було на пальці дівчини – не повідомляють.
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