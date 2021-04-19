На Одещині ввечері 18 квітня в 14-річної дівчини на пальці застрягла каблучка. Через це туди поїхали надзвичайники. Вони швидко допомогли дитині.

Це трапилося в місті Білгород-Дністровський за адресою вулиця Московська, 1. Повідомлення до служби порятунку надійшло приблизно о 20 годині. До теми На Хмельниччині 5-річна дитина впала у 17-метровий колодязь, матір стрибнула за нею: фото Детальніше про інцидент Про те, що дівчина не може зняти каблучку з пальця, спершу повідомили у швидку допомогу.

Медики вже звернулися до служби порятунку, якій передали цю інформацію.

У дім дитини поїхали троє рятувальників.

Вони за допомогою спеціальних щипців перекусили каблучку.

Скільки часу кільце було на пальці дівчини – не повідомляють. Зверніть увагу! У Петропавлівському районі на Дніпропетровщині рятувальникам довелося діставати песика з дна покинутого колодязя. Цуценя впало на глибину 15 метрів. Більше про цю подію читайте за посиланням.