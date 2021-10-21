У мережі виклали відео, де видно, як сильно палають вантажівки. Аварії сталася ввечері 21 жовтня.

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Деталі ДТП

У поліції повідомили, що аварія сталася на автодорозі Київ – Одеса. Унаслідок ДТП постраждали люди, але точну кількість потерпілих не повідомляють.

На трасі ускладнили рух, тому патрульні просять водіїв утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях. Наразі в бік Одеси поліцейські регулюють рух авто. Транспорт рухається одною смугою.

Аварія на Одещині: відео з телеграму "Одесса как она есть"

Вантажівки спалахнули

Очевидці активно публікують в мережі відео з місця ДТП. На записах видно, що в результаті аварії фури загорілися. За даними телеграм-каналу "Одеса INFO", внаслідок ДТП є жертви.

Як горіли фури після ДТП: відео з телеграму "Одесса INFO"