На Одещині СБУ викрила військовослужбовця ЗСУ, який здавав позиції росіянам

Українські спецслужби проводять по всій країні заходи, які спрямовані на боротьбу з внутрішнім ворогом. В рамках цієї роботи відбуваються десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ.

Очільник Одеської ОВА розповів, що обшуки не оминули й область. Варто додати, що робота спецслужб в цьому регіоні була доволі плідною та результативною.

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Які порушення викрили в Одеській області

Марченко зазначив, що 1 лютого на корупції викрили заступника начальника одного з управлінь Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА. Відомо, що посадовець налагодив злочинний механізм одержання грошей за сприяння у безперешкодному виділенні земельних ділянок.

Крім того, 2 лютого співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оголосили про підозру ще двом посадовцям адміністрації, яких підозрюють у привласненні державних коштів при закупівлі харчових продуктів.

За даними слідства, посадовці у змові з директором ТОВ завищили ринкову вартість продуктів під час укладення тристоронніх угод про придбання продовольчих товарів для Збройних Сил України.

Правоохоронці встановили, що у квітні 2022 року лише за одним укладеним з підконтрольним товариством договором на закупівлю продуктів на 40 мільйонів гривень різниця у вартості сягнула семи мільйонів.

СБУ викрила військового-зрадника

Цього ж дня СБУ викрила військовослужбовця Збройних сил України, який зрадив український народ та здавав ворогу розташування власних побратимів.

Марченко наголосив, що недоторканих ні в адміністрації ні в області немає і кожен повинен і буде нести відповідальність за свої вчинки згідно з законами України.

Обшуки спецслужб 1 лютого: коротко