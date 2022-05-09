Одещину за добу ворог атакував ракетами 9 разів: пошкоджені газогін та електропідстанція

Російські окупанти випустили по Одещині 9 ракет. Більшість знищили сили протиповітряної оборони, проте інші пошкодили газогін, електропідстанцію та будинки.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Такі дані станом на вечір 8 травня.

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Окупанти випустили по Одещині 9 ракет за добу

Одещину за добу (мовиться про 8 травня – 24 канал) ворог атакував ракетами 9 разів, переважно із застосуванням авіації. 6 ракет влучно знищили сили протиповітряної оборони,

– повідомило командування.

На жаль, влучання ракет в області призвело до пошкоджень:

електропідстанції;

газогону;

зони відпочинку;

а також руйнування кількох приватних будинків.

На жаль, постраждали люди. Проте детальної інформації оперативне командування "Південь" не надало.

Окупанти на Півдні зазнали значних втрат

Над Херсонщиною та Одещиною збили безпілотні розвідники "Орлан-10" та ударний носій ракет "Форпост", відповідно,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, вороги втратили 51 одиницю особового складу, дві реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", 2 безпілотники та гелікоптер.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією по ворожих позиціях нанесено близько пів сотні уражень", – розповіли в ОК "Південь".

Окрім того, на Херсонщині та Миколаївщині не було суттєвих змін в позиціях на лінії зіткнення. Та наші підрозділи вчасно виявили та зірвали спробу ворога вивести групу розвідки.

"У результаті бою, з боку ворога є вбитий, поранений і полонений", – додало командування.

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