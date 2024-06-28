На вокзалі в Одесі співробітник Укрзалізниці загинув під колесами поїзда: що кажуть у поліції

В Одесі вночі 28 червня сталася трагедія на вокзалі. Там загинув співробітник Укрзалізниці.

У поліції Одещини зазначили, що вже розслідують цей інцидент. Трагедія сталася на станції Одеса-Головна.

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Що відомо про загибель співробітника Укрзалізниці в Одесі

Першими про загибель співробітника Укрзалізниці повідомили журналісти "Думської". У виданні писали, що інцидент з 52-річним співробітником одеської Укрзалізниці стався, коли він керував потягом. Чоловік випав із вагона транспортного засобу.

У поліції Одещини наголосили, що попередньо встановлено, що 52-річний співробітник залізниці перебував на зчепленні між останнім та передостаннім вагоном локомотива, чим порушував вимоги законодавства про охорону праці.

Звідти чоловік через радіостанцію керував діями інших співробітників, які були в другому кінці локомотива та здійснювали його рух заднім ходом в депо. В якийсь момент містянин впав на колії і локомотив його переїхав,

– зазначили правоохоронці.

Загиблого згодом виявили колеги після того, як чоловік перестав виходити на зв'язок та давати команди про подальший рух.

Наразі цей інцидент слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею Кримінального кодексу України про порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини.

"Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Досудове розслідування триває", – мовиться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, що у київському метро 28 червня на станції метро "Золоті ворота" пасажир впав на колію. Через це рух поїздів зеленою гілкою метро тимчасово обмежено. Це вже друга подібна трагедія за два дні.

Раніше подібний інцидент стався на станції метро "Університет" на червоній гілці метро. Там на колію впав чоловік, внаслідок чого поїзд йому затис ноги. За словами очевидців, киянин буцімто сам кинувся під потяг.