ДТП сталася на розі вулиць Степової та Богдана Хмельницького в Одесі. Водій самохідного автокрана Kobelco виїжджав із прибудинкової території та не переконався в безпеці руху.

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У результаті відбулося зіткнення: стріла автокрана врізалася у лобове скло маршрутки №115. На відео, яке опублікували у соцмережах, видно, що пасажири вибралися з автобуса самотужки через задні двері.



Автокран протаранив маршрутку / Фото Патрульної поліції



Автокран врізався у маршрутку / Фото Патрульної поліції

Двоє пасажирів маршрутки отримали травми та звернулися до медиків за допомогою. Після огляду їх відпустили додому.

Дивіться відео з місця ДТП в Одесі:

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