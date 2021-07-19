ДТП сталася на розі вулиць Степової та Богдана Хмельницького в Одесі. Водій самохідного автокрана Kobelco виїжджав із прибудинкової території та не переконався в безпеці руху.
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У результаті відбулося зіткнення: стріла автокрана врізалася у лобове скло маршрутки №115. На відео, яке опублікували у соцмережах, видно, що пасажири вибралися з автобуса самотужки через задні двері.
Автокран протаранив маршрутку / Фото Патрульної поліції
Автокран врізався у маршрутку / Фото Патрульної поліції
Двоє пасажирів маршрутки отримали травми та звернулися до медиків за допомогою. Після огляду їх відпустили додому.
Дивіться відео з місця ДТП в Одесі:
Автокран протаранив автобус на Молдаванці: дивіться відео
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