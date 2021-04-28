Зранку 28 квітня до Служби порятунку надійшло повідомлення про обрив ліфту у жилому будинку. Інцидент стався у житловому комплексі "Академмістечку" на вулиці Говорова, 10Г.

Рятувальники на місці події допомогли відкрити двері ліфту. На щастя, усі змогли вийти з кабіни самостійно. До теми Не могла зняти каблучку: рятувальники допомогли 14-річній дівчинці на Одещині Що відомо про обрив ліфту Надзвичайна подія сталася о 8 ранку, коли мешканці масово збиралися на рботу. Надзвичайники поспішають до місця аварії: відео Трос ліфту обірвався, коли він вже спустився на 1 поверх.

Кабіна ліфту полетіла в низ лфітової шахти на висоту близько 7 метрів.

Працівники ДСНС визволили 8 чоловіків віком від 20 до 30 років. Вони змогли самостійно вийти з ліфту. Медики оглядають потерпілих: відео