Мешканець будинку на Марсельській, 20, в Одесі хотів скоїти самогубство. Але згодом плани чоловіка змінилися, і він вирішив підірвати під’їзд.

На місце події виїхали усі спецслужби, щоб зупинити чоловіка. Він намагався чинити опір. До теми В останній момент: патрульні у Дніпрі врятували дівчину від самогубства – відео Що відомо про інцидент Подія сталася близько опівночі 19 квітня в житловому масиві імені Котовського.

Один з мешканців будинку відкрив газові конфорки, щоб вчинити суїцид.

На місці події працювали рятувальники / Фото Юрій Дяченко Проте через нестабільний психічний стан чоловік передумав – він почав погрожувати підривом усього під'їзду.

До будинку прибули рятувальники, поліцейські та медики.

Карета швидкої в Одесі, якою забрали самогубця / Фото Юрій Дяченко Усіх жителів під'їзду евакуювали, допоки вели перемовини з можливим терористом.

Рятувальники на місці події / Фото Юрій Дяченко Його вдалося "нейтралізувати" – медики доставили чоловіка у психоневрологічний диспансер. Чоловіка примусово забрали до лікарні: відео Актуально Викинувся з вікна 7 поверху: чергова трагічна історія в Харкові Після того усі мешканці повернулись додому: відео