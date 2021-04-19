В Одесі спроба суїциду ледь не стала терактом: чоловік погрожував підірвати будинок – фото
-
Мешканець будинку на Марсельській, 20, в Одесі хотів скоїти самогубство. Але згодом плани чоловіка змінилися, і він вирішив підірвати під’їзд.
Джерело:фейсбук Юрія Дяченка
На місце події виїхали усі спецслужби, щоб зупинити чоловіка. Він намагався чинити опір.
До теми В останній момент: патрульні у Дніпрі врятували дівчину від самогубства – відео
Що відомо про інцидент
- Подія сталася близько опівночі 19 квітня в житловому масиві імені Котовського.
- Один з мешканців будинку відкрив газові конфорки, щоб вчинити суїцид.
На місці події працювали рятувальники / Фото Юрій Дяченко
- Проте через нестабільний психічний стан чоловік передумав – він почав погрожувати підривом усього під'їзду.
- До будинку прибули рятувальники, поліцейські та медики.
Карета швидкої в Одесі, якою забрали самогубця / Фото Юрій Дяченко
- Усіх жителів під'їзду евакуювали, допоки вели перемовини з можливим терористом.
Рятувальники на місці події / Фото Юрій Дяченко
- Його вдалося "нейтралізувати" – медики доставили чоловіка у психоневрологічний диспансер.
Чоловіка примусово забрали до лікарні: відео
Актуально Викинувся з вікна 7 поверху: чергова трагічна історія в Харкові
Після того усі мешканці повернулись додому: відео
Поділитися новиною