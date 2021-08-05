Чоловік познущався над собакою 5 серпня. До небайдужого перехожого приєднались інші люди.

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Кричав і нецензурно лаявся

Перехожий побачив чоловіка, який примусово тягне за собою пса, прив'язавши його до мопеда. Винуватець сказав йому, що він їде у місцевий магазин. Хоч той розташовувався одразу напроти. Очевидець спитав, нащо він прив'язав собаку. Той відповів, що це він завжди так.

Перехожий хотів звільнити собаку, але його господар ніяк не погоджувався. Він нецензурно лаявся і кричав.

Собака втік

Згодом до небайдужого приєднались інші люди, які вже наказували звільнити пса. Вони примусово виривали з рук чоловіка мотузку, але їм ніяк не вдавалося.

Зрештою, собака якось вирвався. У дописі не вказують чи це випадковість, чи люди допомогли.

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