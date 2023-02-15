В Одесі пенсіонер провалився під кригу, рятуючи собаку
15 лютого 2023, 13:07Читать новость на русском
Джерело:ГУ ДСНС України в Одеській області
В Одесі чоловік провалився під кригу, дістаючи свого пса. Порятунок ледь не завершився трагедією.
Подія сталася 14 лютого у Малиновському районі Одеси. Нагадаємо, що нещодавно у Києві врятували жінку з собакою, які провалилися під кригу.
До теми У Рівному під кригу провалилися підлітки: один загинув у свій день народження
В Одесі чоловік ледь не загинув, рятуючи свого пса
Як стало відомо, в місцевому ставку одного з парків чоловік провалився під кригу, рятуючи свого собаку. На місце оперативно прибули рятувальники. За допомогою драбини та мотузки вони вилучили 74-річного одесита та його пса з крижаної пастки.
Постраждалий чоловік відмовився від госпіталізації.Зверніть увагу! Рятувальники закликають не повторювати чужих помилок та краще одразу телефонувати до ДСНС за номером 101. Бережіть своє життя та стежте за своїми домашніми улюбленцями.
Чоловіка та собаку врятували з крижаної пастки / фото ДСНС України
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