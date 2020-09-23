Одеса: чоловік заліз до вольєра з левами / Скриншоти з відео

В Одесі поліція затримала відвідувача біопарку. Річ у тім, що чоловік заліз до вольєра з левами й не хотів з нього принципово виходити. Охороні довелося виганяти дивака сльозогінним газом.