Виганяли сльозогінним газом: чоловік заліз у вольєр з левами й не хотів виходити – відео з Одеси
В Одесі поліція затримала відвідувача біопарку. Річ у тім, що чоловік заліз до вольєра з левами й не хотів з нього принципово виходити. Охороні довелося виганяти дивака сльозогінним газом.
Про незвичний випадок в Одесі з левами й сльозогінним газом 22 вересня розповіли в УНІАН.
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За розповідями поліції та свідків інциденту в біопарку в Одесі відомо таке:
- О 16.11 до поліції охорони надійшов виклик з біопарку про те, що невідомий заліз у вольєр з левами.
- Співробітники поліції охорони прибули на місце і побачили у вольєрі молодика, який стояв на дерев'яному настилі й телефоном знімав "пейзаж".
- З'ясувалося, зловмисник, не соромлячись інших відвідувачів, переліз через доволі високу огорожу до левів та намагався з ними "познайомитися".
- На щастя, працівники біопарку відвернули увагу хижаків від "знайомства" шматками м'яса та виманили їх в окрему клітку.
- Порушник тим часом не припиняв фільмувати, а заклики охорони вийти з вольєра ігнорував.
- Зрештою, правоохоронці застосували до чоловіка спецзасоби – сльозогінний газ.
- Очевидці події кажуть, що зловмисник – місцевий мешканець 1997 року народження – поводився зухвало й ображав правоохоронців.
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