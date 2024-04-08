В Одесі чули кілька вибухів: тривогу у місті не оголошували

В Одесі вдень 8 квітня пролунали кілька потужних вибухів. Примітно, що повітряну тривогу у місті не оголошували.

Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що вибухи були доволі гучними. Закликаємо одеситів перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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В Одесі чули вибухи

Журналістка 24 Каналу розповіла, що вибухи в Одесі пролунали близько 15 години 42 хвилини. При цьому повітряну тривогу по всій Одеській області не оголошували.

Повідомлення про гучні звуки в місті підтвердили й моніторингові телеграм-канали. Однак про причини вибухів ні моніторингові канали, ні офіційна влада поки що не повідомляла.

Водночас у телеграм-каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що, за попередніми даними, у небі над містом збили ворожий безпілотник типу ZALA. Зокрема, цей літальний апарат призначений для розвідування.

Крім того, журналісти Суспільного показали фото, де видно слід від імовірної роботи протиповітряної оборони по ворожому безпілотнику. За даними кореспондентів, вибухів було 2 одиниці.



Слід від, імовірно, збиття безпілотника ZALA / Фото Суспільного

В Одесі вже чули вибухи 8 квітня

Вибухи в Одесі також лунали о 12 годині 13 хвилин. Повітряну тривогу ні в місті, ні по всій Одеській області не оголошували.

Причини вибухів так і залишилися невідомими. Місцева влада не коментувала цього.

Водночас тривогу в Одеській області оголосили о 12 годині 19 хвилин, як і у більшості областей через загрозу балістичного озброєння.

Після цього потужні вибухи пролунали у Запоріжжі. Деталей про імовірне влучання чи роботу протиповітряної оборони місцева влада так і не повідомила.

Цього дня вибухи також чули у Сумах. Повітряні сили попереджували про активність тактичної авіації ворога і можливі пуски керованих авіаційних бомб. Сумська обласна військова адміністрація згодом повідомила, що ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі міста. Там зазначили, що наслідки атаки уточнюють.