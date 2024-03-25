В Одесі прогриміли повторні вибухи

25 березня 2024, 17:28
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Російські війська запустили ракети з території тимчасово окупованого Криму. В Одесі пролунали вибухи.

О 17:25 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півдня.

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"Приліт" по Одесі

Після того, як стало відомо про пуски швидкісних ракет з території загарбаного півострова, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Сирена залунала і в Одесі.

О 17:26 Повітряні сили попередили про ракету, як летіла у напрямку міста. Вже за кілька секунд в Одесі прогриміли сильні вибухи.

Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!
Ворог атакує нас ракетами!
– звернувся до містян глава ОВА Олег Кіпер.

Під ворожим ударом також опинилася Полтавщина. Там чули вибухи. 

О 17:41 в Одесі пролунали повторні вибухи. Окупанти здійснили нові пуски з території Криму.

Наразі тривогу оголосили вже для всіх регіонів України. 

Атака на Київ 25 березня: що відомо

  • Вранці у столиці прогриміли потужні вибухи. Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили ракети з окупованого півострова.
  • Пізніше з'ясувалося, що столицю атакували дві балістичні ракети. Їх збили сили ППО.
  • Попередньо, це могли бути новітні ракети "Циркон".
  • На жаль, внаслідок падіння уламків є руйнування та постраждалі. Станом на вечір відомо про 10 потерпілих. Двом із них знадобилася госпіталізація. В інших – гостра реакція на стрес.
  • У Печерському районі уламки зруйнували будівлю спортзалу державного навчального закладу.
  • У мережі з'явилося відео, на якому діти під звуки вибухів мчать до укриттів. 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав Заходу, що немає безчинств, на які б не пішли росіяни. Він закликав партнерів надати Україну Patriot.
  • Посол США в Україні заявила, що Палата представників має якомога швидше узгодити пакет допомоги Києву.

Автор: Анастасія Колеснікова