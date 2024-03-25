В Одесі прогриміли повторні вибухи
Російські війська запустили ракети з території тимчасово окупованого Криму. В Одесі пролунали вибухи.
О 17:25 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півдня.
Дивіться також Долетіли за лічені секунди до Києва: чи можливо захистити небо від швидкісних цілей
"Приліт" по Одесі
Після того, як стало відомо про пуски швидкісних ракет з території загарбаного півострова, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Сирена залунала і в Одесі.
О 17:26 Повітряні сили попередили про ракету, як летіла у напрямку міста. Вже за кілька секунд в Одесі прогриміли сильні вибухи.
Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!
Ворог атакує нас ракетами!
– звернувся до містян глава ОВА Олег Кіпер.
Під ворожим ударом також опинилася Полтавщина. Там чули вибухи.
О 17:41 в Одесі пролунали повторні вибухи. Окупанти здійснили нові пуски з території Криму.
Наразі тривогу оголосили вже для всіх регіонів України.
Атака на Київ 25 березня: що відомо
- Вранці у столиці прогриміли потужні вибухи. Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили ракети з окупованого півострова.
- Пізніше з'ясувалося, що столицю атакували дві балістичні ракети. Їх збили сили ППО.
- Попередньо, це могли бути новітні ракети "Циркон".
- На жаль, внаслідок падіння уламків є руйнування та постраждалі. Станом на вечір відомо про 10 потерпілих. Двом із них знадобилася госпіталізація. В інших – гостра реакція на стрес.
- У Печерському районі уламки зруйнували будівлю спортзалу державного навчального закладу.
- У мережі з'явилося відео, на якому діти під звуки вибухів мчать до укриттів.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав Заходу, що немає безчинств, на які б не пішли росіяни. Він закликав партнерів надати Україну Patriot.
- Посол США в Україні заявила, що Палата представників має якомога швидше узгодити пакет допомоги Києву.