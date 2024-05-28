В Одесі чули сильний вибух: чим обстрілюють місто
ПС і моніторингові канали писали про пуски балістики, а також повторні пуски в бік Одеси. 24 Канал розкаже, що відомо про вибухи в Одесі вдень, 28 травня.
Днями в Одесі померла маленька Злата. Дівчинці не було ще й п'яти років, коли вона потрапила під обстріл. Майже місяць лікарі намагалися врятувати її, але не вдалося. Уламок поцілив дитині просто в серце.
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Що відомо про вибухи в Одесі
Про те, що в місті пролунав сильний вибух, повідомили кореспонденти 24 Каналу.
Загроза застосування балістичного озброєння для південних областей з Криму!
– написали Повітряні сили о 16:19.
І за кілька хвилин закликали одеситів пройти в укриття, бо була загроза балістики саме для Одеси.
Моніторингові канали попереджають про можливі повторні пуски ракет на місто. Вони припустили, що це міг бути "Іскандер-М", і закликали одеситів перебувати в укриттях до відбою.
Інформація від місцевої влади
"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" – наголосив глава ОВА Олег Кіпер.
Мер Одеси Геннадій Труханов також попередив про загрозу повторних пусків.
Де зараз тривога
На 16:40 28 травня карта тривог має такий вигляд.
Червоні переважно південні та східні регіони нашої держави. Пройдіть в укриття, якщо у вашій області оголошено тривогу!