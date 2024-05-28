В Одесі чули сильний вибух: чим обстрілюють місто

ПС і моніторингові канали писали про пуски балістики, а також повторні пуски в бік Одеси. 24 Канал розкаже, що відомо про вибухи в Одесі вдень, 28 травня.

Днями в Одесі померла маленька Злата. Дівчинці не було ще й п'яти років, коли вона потрапила під обстріл. Майже місяць лікарі намагалися врятувати її, але не вдалося. Уламок поцілив дитині просто в серце.

Дивіться також Церковна хористка, волонтерка, мама військового: стали відомі деталі про загиблих у Харкові

Що відомо про вибухи в Одесі

Про те, що в місті пролунав сильний вибух, повідомили кореспонденти 24 Каналу.

Загроза застосування балістичного озброєння для південних областей з Криму!

– написали Повітряні сили о 16:19.

І за кілька хвилин закликали одеситів пройти в укриття, бо була загроза балістики саме для Одеси.

Моніторингові канали попереджають про можливі повторні пуски ракет на місто. Вони припустили, що це міг бути "Іскандер-М", і закликали одеситів перебувати в укриттях до відбою.

Інформація від місцевої влади

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" – наголосив глава ОВА Олег Кіпер.

Мер Одеси Геннадій Труханов також попередив про загрозу повторних пусків.

Де зараз тривога

На 16:40 28 травня карта тривог має такий вигляд.

Червоні переважно південні та східні регіони нашої держави. Пройдіть в укриття, якщо у вашій області оголошено тривогу!