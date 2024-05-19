В Одесі чули вибухи під час атаки "Шахедів"

Уночі 19 травня Україна зазнала ворожої атаки з неба, російські військові запустили чергову партію "Шахедів". Дрони-камікадзе цього разу полетіли з двох напрямків – південного та північного, через Сумщину.

На Півдні України під ударом опинилася серед іншого й Одеська область. Там оголосили повітряну тривогу о 02:17, а наші журналісти, що перебувають в Одесі, близько 3 ранку повідомили про звуки сильних вибухів.

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Що відомо про чергову атаку російських окупантів по Одещині

Спершу для Одеси оголосили ракетну небезпеку, але без наслідків. Це сталося трохи після півночі, на початку доби 19 травня.

А от вже кілька хвилин після 2 ночі Повітряні сили написали про те, що фіксують БпЛА з Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області.

з Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області. О 3 ранку стало відомо про вибухи, які чули в самій Одесі. При цьому Повітряні сили проінформували громадян, що небезпека не минула і ворожі дрони-камікадзе все ще рухаються в південній частині Одеської області.

Загалом в Україні триває загроза ударних БпЛА. Повітряна тривога триває у кількох областях, зокрема південних. Усе, що відбувалося упродовж атаки ворога з 18 на 19 травня – читайте у нашій хронології.

Зауважмо, уночі 18 травня Росія також запускала дрони. Ворог застосував 13 ударних БпЛА, а проте українські сили ППО показали 100% результат – всі "Шахеди" збиті.