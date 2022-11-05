В Одесі поставлять крапку щодо пам'ятника Катерині IІ

Одесити проголосували за долю пам'ятника російські імператриці Катерині ІІ. Мер міста Геннадій Труханов раптово заявив, що також виступатиме за його демонтаж.

Мер Одеси пояснив, що далі має відбутись з Катериною ІІ, пише 24 канал. Новини щодо скандального пам'ятника повідомила міська рада та Труханов особисто.

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Одесити вже проголосували за долю Катерини ІІ

Наразі (5 листопада – 24 канал) процедуру підбиття підсумків електронного голосування завершено. Більшість одеситів, які проголосували, підтримали ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі,

– повідомили в міській раді Одеси.

Мер Геннадій Труханов розповів, що після голосування людей питання мають винести на найближчу сесію Одеської міської ради.

Він також несподівано написав, що вже звернувся до профільної комісії міської ради, щоб:

провела засідання;

підготувала відповідний проєкт рішення;

"Переконаний, що результати вільного голосування на платформі "Соціально активний громадянин" врахують депутати міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму "за" демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку імперського та радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому", – здивував заявою Труханов.

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Міська рада вже голосувала за долю пам'ятника

У цьому контексті варто пригадати, що міська рада Одеси вже намагалась голосувати за знесення пам'ятника Катерині II наприкінці вересня 2022 року. Проте голосування провалили.

Зокрема, сам міський голова Геннадій Труханов тоді утримався від голосування, а з потрібних 33 голосів було тільки 17.

У цьому контексті одеський активіст Сергій Стерненко зауважив, що у Одеській міській раді більшість мають партійці Труханова у коаліції з колишньою проросійською партією "Опозиційна платформа – За життя" та російським пропагандистом Шарієм.

Люди підтримали демонтаж Катерині ІІ

Наприкінці жовтня з'явились попередні результати голосування людей. Одесити в режимі онлайн відповіли на питання "Як має бути вирішена доля пам'ятника "Засновникам Одеси", розташованого на Катерининській площі?". Люди могли проголосувати за один з варіантів:

за демонтаж пам'ятника повністю;

за збереження пам'ятника на своєму місці, доповнивши історичною інформацією щодо діяльності Катерини II;

за збереження пам'ятника на своєму місці без змін;

за збереження пам'ятника та його перенесення до спеціального меморіального парку чи музею;

за відкладення вирішення питання долі пам'ятника до закінчення воєнного стану;

за демонтаж з пам'ятника імперських символів.

З семи варіантів більшість проголосували за демонтаж пам'ятника повністю. Вже 5 листопада міська рада повідомила остаточно, що більшість одеситів хочуть демонтувати пам'ятник.

Що цьому передувало

Ще влітку 2022 року українці на сайті президента України опублікували петицію про знесення пам'ятника Катерині ІІ.

Вона набрала потрібну кількість голосів для розгляду президентом.

Володимир Зеленський у відповідь звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання.

Проте мер Одеси був проти знесення пам'ятника Катерині. Тоді він заявляв, що нібито потрібен компроміс з Росією.

Та вже 3 листопада речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника, заявивши, що рішення буде ухвалене.

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