В Одесі депутата від облради затримали під час отримання хабаря
Депутата Одеської обласної ради викрили на отриманні хабара в розмірі 120 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри.
Видання "Суспільне" повідомляє, що затримали депутата від "Довіряй ділам" Дмитра Чапіра. Він також обіймає посаду голови постійної комісії з питань охорони здоров’я та соцполітики.
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Затримали чиновника 7 червня прокурори САП, детективи НАБУ та Нацполіція при отриманні хабара – 120 тисяч гривень.
Слідчі з’ясували, що депутат вимагав та отримав хабар від директора медичного закладу за "неперешкоджання" в діяльності підприємства та за "гарантію" залишення на посаді.
Наразі Дмитра Чапіра затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Слідство триває.
Справи щодо хабарів: останні новини
- Прикордонна поліція Молдови затримала депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка. Нардепа було оголошено в розшук за запитом Білорусі. "Мінська влада звинувачує його у хабарництві та корупції". Ймовірно, невдовзі депутата чекає екстрадиція до Білорусі.
- Віктора Іваненка, який є начальником Миргородської РВА, затримали за підозрою в отриманні хабаря. Деталей не розголошують.
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