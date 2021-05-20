Ефектний фонтан бив з трубопроводу. Мешканці повідомили журналістам локального каналу, що така ситуація – не вперше.

До теми У під'їзді – хмари пару: підвал львівської багатоповерхівки затопило гарячою водою – фото, відео

Що відомо про аварію

  • Аварія труби сталася близько 12:00 20 травня.
  • Інцидент стався біля будинку на вулиці Мечникова, 53.
  • Напір струменя сягав другого поверху, прямо в бік газового щитка.

Гейзер в Одесі: відео

  • У Одеському водоканалі сказали, що місцеві мешканці не залишали заявку.
  • Виявилось, що прорвало трубу теплотраси.
  • Комунальники зреагували швидко.
  • Вони прибули на місце за 20 хвилин після того, як отримали виклик, та перекрили воду.