Тато загинув, а мама – в реанімації: рідні опублікували фото загиблого в Одесі 3-річного Марка

Російський безпілотник уночі 2 березня атакував багатоповерхівку в Одесі. Вибух був такої сили, що спричинив руйнування 18 квартир. Під завалами загинув 3-річний Марк та його тато.

У мережі опублікували фото маленького хлопчика. Тетяна Юрчик, яка є племінницею матері Марка, розповіла деталі про трагедію, передає 24 Канал.

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Марку мало виповнитися 3 рочки

Анастасія разом зі своєю сім'єю мешкала у будинку, в який влучив "Шахед" уночі 2 березня. Жінка зараз перебуває у реанімації у важкому стані. На жаль, чоловік та син Анастасії загинули.

Як розповідав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у неділю, 3 березня, хлопчику мало виповнитися 3 рочки, однак його життя обірвала Росія. Рідні у мережі опублікували світлину загиблого Марка.



3-річний Марк, життя якого обірвали росіяни / Фото з мережі

Російський "Шахед" обірвав життя 3 дітей

Через російський терор в Одесі загинуло 10 осіб, серед яких троє дітей. Також ще 8 людей – постраждали. Серед поранених також була дитина – маленька дівчинка.

Рятувальники вже другу добу продовжують розбирати завали й шукати зниклих. Так, 2 березня з-під завалів деблокували тіло 3-річного Марка. Він став третьою жертвою, яку виявили рятувальники.

Через кілька годин під завалами знайшли тіло матері з 4-місячним немовлям. Як стало відомо згодом, хлопчика звали Тимофій. Батько від ранку надіявся на чудо, кадри, на яких чоловік стоїть і чекає на дружину з сином, зворушили мережу. На жаль, його найрідніші загинули.

Зранку 3 березня під завалами знайшли третю дитину. Спочатку рятувальники повідомили, що виявили тіло жінки, а коли проводили заходи з деблокування загиблої – поруч було немовля. В ОВА повідомили, що дитині не було й рочку. Згодом у ДСНС додали, що немовляті було лише 8 місяців. Разом з матір'ю їх знайшли у міцних обіймах – жінка намагалася врятувати та захистити свою дитину.

Наразі триває розбір завалів. За інформацією рятувальників, під завалами ще можуть бути 4 людини.

Дмитро Лубінець, коментуючи удар "Шахеда" по багатоповерхівці, наголосив цей черговий удар Росії по "військовому об'єкту", внаслідок якого загинули діти, є ні чим іншим як воєнним злочином. Омбудсмен наголосив, що Росія має понести покарання за все зло, яке чинить проти України.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття усім, чиї близькі та рідні загинули від російського терору. Світла пам'ять!