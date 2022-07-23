В Одесі під час тривоги пролунали численні вибухи

Близько 11:00 жителі Одеси повідомили про вибухи. В цей час в області оголосили про повітряну небезпеку. Згодом стало відомо, що росіяни атакували порт.

Жителів закликали не покидати укриттів, це вже не перша повітряна тривога за добу. За попередньою інформацією, вибухи були численними.

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Вибухів було близько 10

Ракетна небезпека була оголошена лише на території Одещини. Вона тривала з 11:07 до 11:35.

За повідомленням ЗМІ, вибухів було близько десяти. Більшість ворожих ракет, ймовірно, збила система ППО. Проте відомо, що "прильоти" таки були. Місцеві жителі інформували, що дим піднімався, як над самим містом, так і сліди диму було видно в небі.

Ворог атакував Одеський порт

Згодом в Одеській ОВА повідомили, що ворог завдав удару по Одеському морського торговому порту "Калібрами". Дві ракети збили сили ППО, проте 2 таки потрапили у ціль.

Раніше вороги атакували ракетами Кіровоградщину

Лише напередодні в Туреччині підписали угоду про розблокування експорту зерна. У документі, який підписала росія, мовиться про гуманітарні коридори з Южного, Одеси та Чорноморська.

Зазначимо, що вранці 23 липня росіяни провели масовану ракетну атаку Кіровоградської області. По об'єктах біля Кропивницького вдарили одразу 13 ракетами: 8 "Калібрами" та 5 – Х-22.



Поцілили в аеродром "Канатове" та залізничний об'єкт. Загинули щонайменше 1 військовий та 2 охоронці трансформаторної підстанції. Постраждали понад 10 осіб. У Кропивницькому після обстрілу зникало світло.

Більше про це тут Після ракетного удару в Кропивницькому зникало світло

Ракетні обстріли Одеси: останні новини

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що ризик завдання ракетних ударів по Одещині – дуже високий.

Ворог постійно проводить над Одеською областю повітряну розвідку. Так напередодні українські захисники "приземлили" черговий ворожий безпілотник.

19 липня росіяни запустили одразу 7 ракет по одному з населених пунктів Одеської області. Жертв та постраждалих вдалось уникнути, адже всі місцеві жителі вчасно зреагували на сирени.



До теми – відео про масований обстріл Кропивницького: