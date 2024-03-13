В Одесі попрощалися з моряками, які загинули внаслідок обстрілу порту

Росія 6 березня завдала цинічного удару по портовій інфраструктурі Одеси. Унаслідок обстрілу тоді загинули українські моряки. Їх провели в останню путь.

Про це інформує організація Veterans HUB ODESA. Попрощалися з Героями в Одесі 11 березня, передає 24 Канал.

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Героїв провели в останню путь

Як повідомили в організації, 11 березня попрощалися з військовими моряками, які загинули внаслідок обстрілу 6 березня. Так, в Одесі попрощалися з:

головним старшиною Станіславом Хохловим,

старшиною 2 статті Вячеславом Васильєвим,

молодшим сержантом Володимиром Бутовим,

старшим матросом Юрієм Слепченком,

матросами Петром Корнієнком,

Андрієм Ліхном.



В Одесі попрощалися з моряками, які загинули внаслідок ракетного удару / Фото Veterans HUB ODESA

Також 11 березня віддали шану солдату Сухопутних військ Олександру Закерничному. Він загинув в бою з ворогом на Харківщині 4 серпня 2023 року, однак поховати Героя вдалося лише зараз.

Минулими вихідними в Одесі також прощалися з військовими моряками, які загинули в результаті ракетного удару. Як повідомили в Veterans HUB ODESA, в останню путь провели старшину 2 статті Миколу Тягія, матроса Віталія Малютіна та старшого матроса Олександра Коноваленка.



Герої, яких провели в останню путь минулими вихідними / Фото Veterans HUB ODESA

Росія 6 березня цинічно атакувала Одесу

Окупанти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Під прицілом ворога опинилася портова інфраструктура. Як повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі 24 Каналу, унаслідок ракетного удару загинуло 5 осіб, ще кілька – отримали поранення.

Ворог завдав ракетного удару під час візиту до Одеси Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Тоді прем'єр-міністр Греції заявив, що вибухи пролунали дуже близько й вони не встигли пройти в укриття. Вибух пролунав під час спільної пресконференції президента України та прем'єра Греції.

Як додала Наталія Гуменюк, росіяни, ймовірно, атакували портову інфраструктуру Одеси ракетою балістичного типу.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття всім рідним та близьким Героїв. Вічна та світла пам'ять!