В Одесі пошкоджено багатоповерхівку: мер показав наслідки російської атаки

Росіяни продовжують випускати по Україні повітряні цілі, наражаючи на небезпеку мирних жителів. Внаслідок атаки на Одесу було пошкоджено багатоповерховий будинок.

У ніч проти п'ятниці, 29 грудня, у різних містах нашої держави було неспокійно. В Одесі спалахнула пожежа в багатоквартирному будинку під час обстрілу, однак полум'я вдалось оперативно приборкати.

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Обстріл Одеси: постраждала багатоповерхівка

Відомо, що ворог бив по місту дронами-камікадзе типу "Шахед". Разом з тим мер міста Геннадій Труханов запевняє, що влада планує допомагати людям у відновлення житла, для цього невдовзі розпочнуть збір усіх відповідних документів.

Будемо допомагати всім, хто постраждав. Будемо оформляти всі документи, приймати форми, аби люди могли зробити ремонти,

– сказав мер.

Власне, вранці 29 грудня розпочне роботу оперативний штаб, куди можуть звертатися мешканці пошкодженого будинку щодо отримання допомоги за житло, яке повністю чи частково зруйнували російські окупанти.

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Під прицілом цієї ночі також був Захід нашої держави, а саме – Львів. Мер міста Андрій Садовий проінформував про два прильоти, однак також наголосив що ППО працювала і збивала ворожі цілі.

Уточнимо, що саме в Яворівському районі Львівської області вдалось ліквідувати "Шахеди". За попередніми даними, саме 10 дронів-камікадзе атакували регіон. Станом на 06:30, 29 грудня інформації про жертв немає

"Маємо загоряння у на об'єкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби", – додав Андрій Садовий, подякувавши Силам ППО за роботу.

Крім того, було неспокійно у Харкові – ворог масовано випускав по місту ракети, за словами міського голови Ігоря Терехова. Пролунало щонайменше шість вибухів. Водночас було гучно і в Хмельницькій області.

Повітряна тривога в Одесі та області пролунала о 22:41, 28 грудня. У Повітряних силах згодом повідомили про рух безпілотників у напрямку регіону з Чорного моря. Вибухи пролунали близько 22:30, а відбій – о 01:51, 29 грудня.