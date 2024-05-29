Одеса потребує систем ППО: Братчук оцінив рівень застосування різної зброї по місту

Одеса потребує систем протиповітряної оборони, щоб перехоплювати балістику, яка є основною і болючою проблемою міста. Хоча зараз ворог змістив свій акцент атаки і менше б'є по Одесі, від країни-агресорки треба завжди чекати чогось поганого.

Про це 24 Каналу сказав Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, підкресливши, що йдеться про постійну загрозу від "Калібрів". Хоча вони розташовані у Новоросійську, але споряджені, і ніщо не заважає окупанту цими ракетоносіями бити.

Дивіться також Одесу затопило: комунальники міста досі усувають наслідки потужної нічної зливи

Росія залежить від Ірану

Сергій Братчук наголосив, що українська повітряна розвідка є доволі активною на півдні нашої держави, зокрема щодо "Шахедів".

За його словами, попри відому тепер вже статтю щодо виробництва "Шахедів" у Росії, поки що ситуація є трохи іншою.

Росія все ж більше залежить наразі від постачання "Шахедів" з Ірану, тому що від того часу, як Іран почав активніше застосовувати свої "Шахеди" у боротьбі з Ізраїлем, постачання й обсяги впали і лише зараз починають відновлюватися,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Наразі таких рекордних пусків "Шахедів", який був у березні цього року, коли по Україні запустили понад 600 ударних безпілотників, немає.

Відповідна стратегія

Також є відповідна стратегія Сил оборони, яка працює на знищення систем протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму.

Йдеться не лише про знищення ворожої парасольки ППО, а й відповідних зенітно-ракетних комплексів, які можуть бити по півдню нашої держави. Ця робота є постійною,

– сказав Сергій Братчук.

Він вважає, що через те, що Сили оборони знищують багато ворожих ЗРК та ракет, із цим може бути пов'язано зниження акценту ударів по Одесі.

Проте потрібно не забувати й про тактичну авіацію, яка періодично проявляє активність, наприклад, ракети Х-59 та більш модифіковані та сучасні Х-69. Хоча, як правило, наші сили ППО збивають такі ракети, і результат фактично завжди буває 100%.

Ситуація в Одеській області: останні новини