В Одесі чули вибухи під час всеукраїнської повітряної тривоги
Джерело:Суспільне
Уночі 6 липня через чергову загрозу ворожого обстрілу оголосили всеукраїнську повітряну тривогу. Згодом в Одесі почали повідомляти про вибухи.
У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, нагадує 24 канал. Адже доволі часто ракети росіян прилітають саме у житлові райони, внаслідок чого гинуть та зазнають поранень мирні жителі.
Зауважте Деякі у тяжкому стані, – Братчук розповів про стан постраждалих внаслідок атаки по Одещині
В Одесі повідомляють про вибухи
Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 2:36. Приблизно через 50 хвилин місцеві жителі почали повідомляти, що чули звуки вибухів.
За інформацією одеських телеграм-каналів, на узбережжі працювала система протиповітряної оборони. Вибухи не були потужними, однак лункими та протяжними.
Наразі достеменно невідомо, чи це й справді були звуки роботи ППО, чи таки ворожий "приліт". Офіційної інформації щодо цього поки немає. Та хай там як, а покидати укриття до оголошення відбою повітряної тривоги не варто.Важливо! Під час повітряної тривоги не слід публікувати адрес влучань російських ракет. Також не варто оприлюднювати фото чи відео з місць обстрілів, адже це лише допомагає окупантам коригувати вогонь.
Коротко про останній ворожий обстріл Одещини
- Росіяни вночі 1 липня завдали авіаудару по Сергіївці, що в Білгород-Дністровському районі Одещини.
- Окупанти випустили по селу відразу три ракети X-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22. Обстріл здійснювали з Чорного моря.
- В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що сигнал повітряної тривоги пролунав майже одночасно з влучаннями ракет. Тож жителі багатоповерхівки майже не мали часу, щоб пройти в укриття.
- Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін підтвердив, що в укритті будинку нікого не було.
- Унаслідок обстрілу загинула 21 людина. Ще 39 мирних жителів зазнали поранень.
Буде цікаво – Подоляк розповів про шалені втрати окупантів: дивіться відео