В Одесі чули вибухи під час всеукраїнської повітряної тривоги

Уночі 6 липня через чергову загрозу ворожого обстрілу оголосили всеукраїнську повітряну тривогу. Згодом в Одесі почали повідомляти про вибухи.

У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, нагадує 24 канал. Адже доволі часто ракети росіян прилітають саме у житлові райони, внаслідок чого гинуть та зазнають поранень мирні жителі.

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В Одесі повідомляють про вибухи

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 2:36. Приблизно через 50 хвилин місцеві жителі почали повідомляти, що чули звуки вибухів.

За інформацією одеських телеграм-каналів, на узбережжі працювала система протиповітряної оборони. Вибухи не були потужними, однак лункими та протяжними.

Наразі достеменно невідомо, чи це й справді були звуки роботи ППО, чи таки ворожий "приліт". Офіційної інформації щодо цього поки немає. Та хай там як, а покидати укриття до оголошення відбою повітряної тривоги не варто.

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Під час повітряної тривоги не слід публікувати адрес влучань російських ракет. Також не варто оприлюднювати фото чи відео з місць обстрілів, адже це лише допомагає окупантам коригувати вогонь.