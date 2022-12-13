Одеса – болюча тема для росіян, – Братчук про роботу ворожих ІПСО
Стратегія ворога полягає не лише у тому, щоб позбавити українців базових умов життєзабезпечення – електроенергії, опалення, води, газу. Але й підігріти суспільне обурення – вивести людей на вулиці протестувати, підривати настрої в суспільстві й створити конфлікти.
В Одесі теж проводиться така робота – підрозділи ІПСО Росії дуже активно працюють проти одеситів. Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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Людей підбурюють
За його словами, для ворога Одеса – це болюча тема, але вона була, є і буде українською. Одесити довели це з 24 лютого.
На побутовому рівні відповідні настрої існують, людей підбурюють. Зазвичай провокатори з'являються у прибудинкових чатах і підіймають тему, мовляв, "Одещина віддає на Львів та Київ електроенергію", або "Україна продає її за кордон",
– зазначив він.
Речник зауважив, що Одеська обласна військова адміністрація працює у цьому напрямку. Інформує людей, що відбувається зокрема у Львові та Києві, де теж важка ситуація з електроенергією. Важливо, щоб люди розуміли, як живуть українці в інших областях України.
"Проте ми теж не сидимо, склавши руки. Людей, які підбурюють населення, вираховують. Зазвичай вони не живуть у тих будинках, в чатах яких дезінформують мешканців", – підкреслив він.
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Працюємо ще й проти внутрішнього ворога
За словами Братчука, одесити реагують відповідно.
Мені підписники з області надіслали відео: дитина сидить в домі без світла, горять свічки, вона гріє ручки і в цей час грає гімн України. Це проникливо, до сліз. Коли включається світло, одесити кричать "Слава Україні!" і згадують всесвітньо відому кричалку. Ми тримаємося,
– наголосив він.
Речник зазначив, що ворог намагається психологічно тиснути.
"Люди говорять, що коли летять ракети, вже не так страшно, тому що знаєш, що це зовнішній ворог. А внутрішнього ворога треба виявити й попрацювати проти нього. Здається, нам це вдається", – розповів він.
Брачтук наголосив, що в Одесі не перекривають дороги.
Були поодинокі випадки, але коли починаємо з'ясовувати обставини, виявляється за тим стоять містечкові шкурні інтереси. Це життя", – резюмував він.
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- Ситуація з енергетикою в Одесі та області залишається вкрай складною. У мережі розносять "зраду" про те, що нібито світла на Одещині може не бути 2 – 3 місяці. Однак насправді все не так критично.
- В місті та області продовжують робити все можливе для того, щоб відновити електропостачання. Але оперативна ситуація залишається дуже складною. Енергетики, як і оперативний штаб, працюють цілодобово. Долучилися до цього процесу 206 аварійних бригад.
- В Одесі наразі виникла проблема з водопостачанням – усе через аварійні вимкнення світла. Міськрада Одеси повідомила, що фахівцям ДТЕК вдалось відновили енергоживлення об'єктів, відтак і ситуація з водопостачанням стабілізується найближчим часом.