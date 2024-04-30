Російські окупанти не вгамовуються тероризувати міста України. Так, пізно ввечері жителі Одеси чули вибухи.

Про це повідомила журналістка 24 Каналу, яка перебуває в місті. Деталі про вибухи в Одесі читайте в матеріалі.

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Вибухи в Одесі

Російська окупаційна армія ні на день не припиняє атакувати Україну. Пізно ввечері у вівторок, 30 квітня, в Одесі прогриміли вибухи.

О 23:26 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики. Перед цим в Одеській області вже лунали сигнали повітряної тривоги.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Півдня!", – написали в Повітряних силах.

Вже через 2 хвилини жителів Одеси попросили терміново пройти в укриття.

Одеса – терміново в укриття!,

– наголосили в Повітряних силах.

О 23:31 в місті було чутно вибухи. Буквально через 11 хвилин в Одесі знову прогримів вибух.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі

Вже о 23:46 в Одесі вкотре пролунав вибух. Журналістка 24 Каналу, яка перебуває в місті, зазначає, що він був дуже сильний.

Залишайтесь в укриттях до відбою! Ще один пуск!,

– повідомили о 23:48 в Повітряних силах.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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