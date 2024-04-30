В Одесі прогриміли вибухи
Російські окупанти не вгамовуються тероризувати міста України. Так, пізно ввечері жителі Одеси чули вибухи.
Про це повідомила журналістка 24 Каналу, яка перебуває в місті. Деталі про вибухи в Одесі читайте в матеріалі.
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Вибухи в Одесі
Російська окупаційна армія ні на день не припиняє атакувати Україну. Пізно ввечері у вівторок, 30 квітня, в Одесі прогриміли вибухи.
О 23:26 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики. Перед цим в Одеській області вже лунали сигнали повітряної тривоги.
"Загроза застосування балістичного озброєння з Півдня!", – написали в Повітряних силах.
Вже через 2 хвилини жителів Одеси попросили терміново пройти в укриття.
Одеса – терміново в укриття!,
– наголосили в Повітряних силах.
О 23:31 в місті було чутно вибухи. Буквально через 11 хвилин в Одесі знову прогримів вибух.
Вже о 23:46 в Одесі вкотре пролунав вибух. Журналістка 24 Каналу, яка перебуває в місті, зазначає, що він був дуже сильний.
Залишайтесь в укриттях до відбою! Ще один пуск!,
– повідомили о 23:48 в Повітряних силах.
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Окупанти вдарили по Одесі 29 квітня: коротко
- Російська армія обстріляла Одесу ввечері у понеділок, 29 квітня. Удар окупанти завдали ракетою "Іскандер" з касетним боєзарядом, тобто російські офіцери свідомо здійснили атаку на мирних українців. Згодом стало відомо про пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури.
- Станом на 30 квітня відомо про 5 загиблих через атаку ворога, а також загинув собака.
- Внаслідок удару російських загарбників загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.
- Відомо, що також сталося займання в одеському "замку Гаррі Поттера" – Палаці студентів Одеської юридичної академії.