В Одесі пролунали декілька вибухів: залишайтеся в укриттях

В Одесі 8 травня пролунали вибухи. Сталося це під час повітряної тривогу, яку у місті протягом дня оголошували кілька разів.

Про це повідомили низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 канал. За їхніми даними, в Одесі спрацювала система ППО.

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Спершу повідомили про 1 вибух та 1 "приліт" в Одесі, однак згодом з'явилася інформація про ще вибухи. Загалом попередньо відомо про щонайменше 5 вибухів. Очевидці активно почали оприлюднювати фото та відео неба над Одесою.

Просимо не поширювати фото та відео з місця "прильотів", адже це може допомогти ворогу. Загрози не становлять матеріали, на яких не видно місцевості та неможливо визначити точне місцерозташування.



В Одесі пролунали декілька вибухів / Фото з телеграму "Труха"

В Одесі спрацювала ППО: дивіться відео

Обстріл Одеси: що про це відомо

Російські загарбники активізували авіаудари по Одесі та області. Ворожі "прильоти" фіксують майже щодня, зокрема:

2 травня російський снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок удару загинув 15-річний хлопець, а 17-річна дівчина потрапила до лікарні.

3 травня росіяни випустили по регіонах 18 крилатих ракет. Тоді "прилетіло" і в Одеську область.

4 травня ворог також атакував Одещину. Було кілька ракетних ударів. На щастя, минулося без жертв.

Ввечері 6 травня окупанти вдарили двома ракетами по Одеському районі. Постраждалих теж немає.

Декілька "прильотів" було і 7 травня. Звуки вибухів пролунали близько 11:38, а потім приблизно о 14:20.

Крім того, вночі 8 травня збройні сили Росії, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетні обстріли об'єктів інфраструктури у Болградському та Одеському районах Одещини.

Генпрокуратура розпочала розслідування

За даними слідства, 7 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктур у Київському та Малиновському районах Одеси. В результаті ворожих атак інфраструктурні об'єкти зазнали суттєвих руйнувань.

Вибухова хвиля пошкодила понад 250 квартир мирних мешканців у житловому будинку поруч з місцем події у Київському районі. Постраждалих немає. За процесуального керівництва органів прокуратури Одещини розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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