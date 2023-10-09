В Одесі пролунали потужні вибухи: працює ППО

Російські окупанти пізно ввечері 9 жовтня вкотре атакували Україну. Зокрема, вибухи чули в Одесі.

У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу, закликає 24 Канал. Адже внаслідок ворожих обстрілів часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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В Одесі чули вибухи

Через чергову загрозу ворожого обстрілу о 22:22 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни запустили "Шахеди".

Вже о 23:40 в Одесі почули перші вибухи. Також їх чули в районі Вилкового. За інформацією місцевих телеграм-каналів в Одесі працює ППО.

В Одесі працює ППО: відео

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