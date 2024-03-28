В Одесі пролунали вибухи: окупанти могли завдати ракетного удару
В Одесі зранку 28 березня пролунали потужні вибухи. Після цього в місті та області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють журналісти 24 Каналу. Після вибухів в Одесі тривогу оголосили й в інших південних регіонах.
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Ворог вкотре атакував Одесу
Зранку в Одесі пролунали потужні вибухи, а за кілька секунд – пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили о 08:09 попередили про загрозу й заявили, що у напрямку Одещини летить ракета.
В Одеській ОВА закликали жителів міста, а також Одеського району негайно пройти в укриття. Олег Кіпер після вибуху закликав залишатися в безпечних місцях, адже загроза не минула.
Жителі Одещини, не поспішайте виходити з укриттів! Загроза триває!
– закликав Кіпер.
Водночас тривогу оголосили також у Миколаївській та Херсонській областях.
Мапа тривог станом на 08:15 28 березня 2024 року