В Одесі пролунав вибух за мить до оголошення повітряної тривоги

Зранку 13 березня пролунав вибух в Одесі. Звернімо увагу, що повітряну тривогу оголосили після цього.

Журналісти 24 Каналу звернули увагу на те, що вибух пролунав буквально за секунду до моменту оголошення повітряної тривоги. Звернімо увагу, що на той момент повітряну тривогу оголошували лише для мешканців Одеської області.

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Що відомо про атаку Одещини

О 07:46 журналістка 24 Каналу повідомила редакцію про те, що в Одесі пролунав вибух.

"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!" – написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер о 07:47.

Повітряні сили о 07:48 писали про те, що ракета летить на Одещину. У той самий час моніторингові канали писали про те, що у напрямку Одещини летіла ракета Х-59. І що за кілька хвилин вона припинила своє існування у межах області.

Уночі росіяни атакували Мирноград

Зранку 13 березня глава Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів про наслідки нічної атаки регіону російськими військовими. Він зазначив, що внаслідок обстрілу Мирнограда загинули 2 людей і ще 5 зазнали поранень.

Він додав, що рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку. Вона дивом не зазнала фізичних травм.

Вона дивом не зазнала фізичних травм. Як уточнив Філашкін, російські військові близько 23:00 12 березня скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1". Ворог влучив у 5-поверхівку. Відомо, що пошкоджень зазнали 4 будинки.

Відомо, що пошкоджень зазнали 4 будинки. Поранені отримують медичну допомогу. За наявною інформацією, 1 людина перебуває у тяжкому стані. Ще троє – у стані середньої тяжкості.

Ще троє – у стані середньої тяжкості. Станом на ранок 13 березня на місці події завершили пошукову операцію. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно. Він попрохав усіх берегти себе й евакуюватися.

Під час повітряної тривоги надзвичайно важливо перебувати в укритті. Залишайтеся там доти, поки не буде оголошення про відбій. Якщо у вас немає можливості перейти до укриття, то бодай скористайтеся правилом двох стін. Також ні в якому разі не фільмуйте роботу ППО і не викладайте фото та відео в мережу. Пам'ятайте, що цим можуть скористатися вороги для коригування наступних атак.