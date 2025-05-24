В Одесі серія вибухів: "Шахеди" атакують з Чорного моря

Україна вкотре перебуває під масованою атакою "Шахедами" у ніч проти 24 травня. Ворожі дрони атакують, зокрема, Одесу.
Вибухи в місті пролунали приблизно в 0:20. Попередньо, працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на місцеве видання "Думська" та Суспільне.
Трохи раніше Унаслідок атаки "Шахедів" у Броварському районі Київщини є постраждалі
Вибух в Одесі: що відомо
В 0:10 Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" з Чорного моря у напрямку Одеси. Станом на 0:26 ворожі дрони все ще залітали з моря.
Згодом місцеві ЗМІ повідомили про вибухи та за кілька хвилин ще один. Попередньо, працювала ППО та є збиття.
В 0:40 моніторингові ресурси повідомили, що в Одесі – локаційно чисто та триває дорозвідка. В 0:45 в Одесі пролунав відбій.
Додамо, що наразі офіційної інформації про наслідки вибухів немає. .
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23 травня Росія вже била по Одесі щонайменше двічі, однак цього разу балістикою. Один з прильотів стався по портовій інфраструктурі Одеси. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.